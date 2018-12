Atentat cu maşină-capcană în sud-estul Iranului. Cel puțin patru oameni au murit (VIDEO)

Cel puţin patru persoane au murit joi într-un atentat cu maşină-capcană asupra unei secţii de poliţie în sud-estul Iranului, a relatat televiziunea de stat, care a adăugat că multe alte persoane au fost rănite, scrie agerpres.ro.



"Cel puţin patru persoane au căzut martiri, iar multe altele au fost rănite" în acest "atentat terorist" care a avut loc în oraşul Chabahar, a precizat televiziunea de stat.

Deşi detaliile atacului sunt încă neclare, se pare că postul regional al comandamentului poliţiei a fost atacat de un grup de bărbaţi înarmaţi încă neidentificaţi.



"Ei au atacat şi au fost respinşi de forţele de securitate, după care au aruncat în aer o maşină-capcană", a declarat la televiziunea de stat Rahmdel Bameri, guvernator de Chabahar.



Explozia a fost extrem de puternică.



Port la Oceanul Indian la o sută de kilometri vest de frontiera dintre Iran şi Pakistan, Chabahar este situat în provincia Sistan-Baluchistan, unde au loc cu regularitate atentate atribuite unor grupări jihadiste sau separatiste.

Four people were reportedly killed and 4 injured in a terrorist attack on Police headquarters in #Iran's southeastern city of #Chabahar: Acting Governor of #Sistan and #Baluchestan Province pic.twitter.com/sDY3ZUb31f