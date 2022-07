Trei persoane au fost ucise și cinci au fost rănite, în timpul bombardamentelor din Harkov. Obuzul a căzut într-o zonă rezidențială, iar printre victime este și o femeie, care ieşise în curte în momentul atacului, - au precizat autoritățile locale. Atentie, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Potrivit șefului adjunct al Direcției Principale a Poliției din regiunea Harkov, orașul a fost atacat cu sistemul de lansare multiplă de rachete ”Uragan”. Muniția a explodat la câțiva metri de un bloc locativ.

"- Nimic nu a prevestea o tragedie, cum se spune. O lovitură puternică, nimeni nu a înțeles nimic. A căzut sticlă, atât! Iată care sunt consecințele.

- Ați fost rănit?

- Da, sticla m-a tăiat puțin. Lovitura a fost foarte puternică, urechile mi s-au blocat, ramele au zburat”, a spus un bărbat.

Bombardamente intense au fost și la Donețk. Potrivit șefului administrației regionale, Pavel Kirilenko, 6 persoane au fost ucise și 21 au fost rănite. Atacurile au fost raportate la Kramatorsk, Slaviansk, Avdeevka, Seversk, Pokrovsky și Orlovka. Potrivit presei ucrainene, orașul Slaviansk a fost atacat cu muniții cu dispersie.

"O bubuitură, totul a început să crape, cioburile au zburat. Şi alta a urmat. Ca un fel de fulger ...și totul a început să curgă. Am fugit în spatele frigiderului, apoi la toaletă. Atât. Am o stare de șoc, știți... Nici nu știu cum am supraviețuit?!", a spus o femeie.

"Toată lumea este în viață, acolo a ocolit. În șoc, în șoc, toată lumea este în șoc, desigur. Dacă zboară la Lvov, atunci... Toată Ucraina e bombardată, înțelegeți?! Unde să mergem? Vom rezista, vom fi tare. Și vom ține pumnii pentru noi, ca să rămânem vii și sănătoși", a declarat un bărbat.

Avdiivka, un oraș din centrul regiunii Donețk, a fost bombardat de cel puţin zece ori.

Aproape toată infrastructura civilă a fost distrusă la Avdiivka. Oamenilor le este extrem de greu, mai ales la capitolul alimentar.

"Un magazin în spatele acestei clădiri. Este doar mâncare. Avem piață, dar acolo sunt două sau trei puncte de vânzare", a spus o femeie.

„Dacă era ceva de gătit, dar ne-au dat totul uscat: crupe de grâu, paste... Dacă era ca Mivina, turnam apă clocotită peste ea. Am 80 de ani, fug încolo-încoace după apă. Acolo dau, în altă parte - nu", a menționat o altă femeie.

O explozie și un incendiu au fost raportate în orașul Șahtersk, care se află sub controlul așa-numitei RPD din 2014. Acesta este situat la est de Donețk, la 50 km de linia frontului.

Preliminar, s-a stabilit că incendiul a izbucnit la depozitul de muniții. Dar forţele ucrainene nu comunică deocamdată această informaţie.

În ultimele două săptămâni, ucrainenii au lovit depozitele de muniție și alte ținte din spatele rușilor. Potrivit unor experți, acesta poate fi rezultatul folosirii sistemelor de rachete cu lansare multiplă HIMARS de înaltă precizie și cu rază lungă de acțiune, primite din SUA și din alte țări.