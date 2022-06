Atacuri dure la adresa Republicii Moldova din partea ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. Reacția Chișinăului

Atacuri dure la adresa Republicii Moldova din partea ministrului de Externe al Federaţiei Ruse, Serghei Lavrov. Oficialul a declarat într-un interviu pentru presa din Rusia că Uniunea Europeană vrea să transforme Republica Moldova într-o "a doua Ucraină" şi că autorităţile din ţara noastră ar şantaja Rusia cu aderarea la UE pentru a obţine mai multe avantaje.

"Este clar că se încearcă să facă din Moldova o a doua Ucraina. Și o astfel de abordare din partea conducerii actuale a Moldovei spune foarte multe când afirmă: "Hai să începem acum aderarea la Uniunea Europeană și apoi vom vedea ce promisiuni ne fac ei acolo, poate vom decide să rămânem în CSI."



Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a comentat această declaraţie, dar a precizat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei amenință securitatea întregii regiuni.



"Nu vreau să comentez, am mai fost asemenea declaraţii în trecut. Eu cred că noi trebuie să mergem pe planurile noastre şi, bineînţeles, să contruim securitate şi oportunităţile economice. Atâta timp când există agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, atât timp există riscuri."



Lavrov a mai spus că Moldova ar "cerși" o reducere pentru preţul gazelor naturale sau amânarea plăților, şantajând astfel Rusia cu aderarea la UE.



"Ei spun că iată rușii ar trebui să ne facă reducere pentru preţul gazelor, față de contractul semnat și să ne amâne plățile. Acest tip de cerșetorie este o luare peste picior, adică, "dacă nu faceți cum vrem noi, o să ajungem mai rapid în Europa, iar dacă faceți cum vrem noi, tot o să ajungem, dar mai încet."



De cealaltă parte, Maia Sandu a menţionat că ţara noastră achită la timp şi în conformitate cu contractul pentru consumul de gaze naturale din Federația Rusă și nu vede nicio legătură între livrările de gaze și intenția Republicii Moldova de a obține statut de țară candidat pentru aderare la UE



"Preţul pe care îl plătim este unul foarte mare, din cauza problemelor care au fost create pe piaţă, pentru că nu este un preţ adevărat de piaţă. Republica Moldova plăteşte acest preţ foarte înalt şi îndiplineşte obligaţiunile contractuale şi nu poate fi învinuită de lucrurile care au fost spuse."



Şeful statului a mai menţionat că Moldova și-a anunţat de mult timp intenţia de aderare la Uniunea Europeană, iar autorităţile acţionează în conformitate cu prioritățile ţării noastre.



"Aceasta cerere pe care am depus-o la UE este o alegere noastră suverană. Republica Moldova este o ţară independentă, cu toate vulnerabilităţile pe care le are. Este o alegere noastră suverană şi nu poate nimeni să ne dicteze ce să facem şi cum să facem."