Atacuri cu drone kamikaze asupra Kievului, pentru a doua noapte la rând. Alerte aeriene au sunat în mai multe zone din Ucraina

Kievul a fost sub asediul dronelor kamikaze lansate de ruși pentru a doua noapte la rând, a declarat şeful administraţiei militare, Serhii Popko, relatează The Guardian. Alerte aeriene au sunat timp de peste două ore în Kiev și în mai multe zone din Ucraina, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se află în Lituania pentru summit-ul NATO de la Vilnius.

Potrivit informaţiilor preliminare ale armatei ucrainene, nu au existat rapoarte imediate privind victime sau distrugeri majore. Toate dronele au fost interceptate înainte de a-şi atinge ţintele.

"A 504-a zi a invaziei la scară largă a Federaţiei Ruse în Ucraina. Inamicul a lansat un alt atac aerian asupra capitalei", a declarat Serhii Popko, şeful administraţiei militare de la Kiev, pe aplicaţia de mesagerie Telegram, citează Digi24.

Martorii Reuters din Kiev au auzit la Kiev explozii asemănătoare cu sunetul sistemelor de apărare aeriană care interceptează obiecte aeriene. Nu se ştie câte drone iraniene Shahed a lansat Rusia şi câte au fost interceptate.

⚡️Kyiv Oblast authorities say air defense operating in the region



The Kyiv Oblast Military Administration reported on Telegram at around 2 a.m. local time on July 12 that Russian drones had been identified over Kyiv Oblast and that the region’s air defenses were at work.