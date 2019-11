Atacul lui Nastase la adresa Publika TV, criticat dur jurnaliști și liderii de opinie

Atacul sub-urban al vice-premierului Năstase asupra postului nostru de televiziune și regretul său că nu a epurat presa la timp a provocat indignare printre jurnaliști și liderii de opinie. În opinia lor, acest lucru denotă spirit dictatorial, care vine în contradicție cu normele democratice.

Jurnalistul și comentatorul politic Petru Bogatu crede că prin acest comportament, Andrei Năstase își manifestă frustrarea pentru eșecul la alegerile locale. Totuși, potrivit lui, acest lucru nu poate justifica, în niciun caz, atacurile asupra presei.



"O persoană, un om politic care îşi doreşte epurarea presei incomode, oricare ar fi această presă, de dreapta, de stânga, partizană sau echidistantă, deci acest politician este un spirit totalitar, un stalinist. Cred că cariera lui este în fază terminală, alegătorul şi-a dat seama cu cine are de-a face", a spus PETRU BOGATU, analist politic.



O opinie similară a exprimat și jurnalistul Victor Nichituș, care susține că, în acest fel, Năstase atentează la principiile de bază ale democrației.



"Declaraţiile lui Andrei Năstase vin probabil din această, s-o numim supărare pe care o are datorită faptului că a pierdut alegerile pentru primăria municipiului Chişinău. Presa şi-a îndeplinit funcţia ei, de a informa, iar aceste ameninţări care vin la adresa presei din Republica Moldova nu sunt conforme cu normele democraţiei", a spus VICTOR NICHITUŞ, analist politic.



În apărarea libertății presei a ieșit și ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă.



"Susţinem şi noi şi statele membre libertatea presei care e o valoare fundamentală care ar trebui să caracterizeze toate statele democratice. Şi orice derapaje pe linia aceasta ar trebui să fie sancţionate. Doar în statele în care există o presă independentă, o presa neaservită politic, o presă care are libertate să se manifeste potrivit crezului ei, doar acolo şansa că democraţia să înflorească e mai mare", a spus Daniel IONIȚĂ , ambasadorul României în Republica Moldova.



Amintim că în cadrul unei conferinţe de presă, Andrei Năstase şi-a exprimat regretul că nu a reuşit să epureze presa incomodă, după ce a preluat guvernarea.



"Marele meu regret, dar marele meu regret este că atunci, în iunie 2019, când am venit la guvernare n-am făcut ceea ce au așteptat toți cetățenii Republicii Moldova. Să epurăm, dacă putem spune, să asanăm spațiul mediatic din Republica Moldova", a spus ANDREI NĂSTASE, președintele PPDA.



Nu este pentru prima dată când Andrei Năstase manifestă ostilitate și chiar agresivitate față de jurnaliștii incomozi. O țintă predilectă a acestuia este, în special grupul nostru de presă, care este supus în permanență insultelor și intimidărilor din partea puterii politice. Solicităm și pe această cale implicarea organizațiilor naționale și internaționale, pentru a curma aceste abuzuri și a ne asigura condiții optime de activitate, în conformitate cu normele legale și cele democratice.