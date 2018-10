Atacul câinilor fără stăpân: Un copil din Drochia a ajuns la spital, după ce a fost atacat de o haită de maidanezi, chiar în curtea şcolii (GALERIE FOTO)

Un copil de şapte ani din Drochia a ajuns la spital, după ce a fost atacat de o haită de maidanezi, chiar în curtea şcolii. Incidentul a avut loc acum câteva zile şi a ieşit la iveală după ce mama elevului a postat pe facebook câteva poze, cu rănile suportate de adolescent.

Potrivit medicilor, pacientul nu a avut nevoie de intervenţii chirurgicale, iar starea sa de sănătate este satisfăcătoare. Poliţia şi primăria s-au sesizat în urma acestui caz şi urmează să găsească o soluţie pentru a curăţa oraşul de câinii maidanezi.

Mama copilului a refuzat să povestească în faţa camerei de luat vederi despre cele întâmplate. Pe facebook, aceasta a scris că totul s-a întâmplat după ore.

"Au fost 6-7 câini care l-au înconjurat l-au doborât de 3 ori la pământ, el era singurel ceva timp a strigat şi nimeni nu la auzit. Ambele picioare sunt rânite", a spus mama copilului.



"Copilul a fost atacat de câini în spatele liceului. În momentul incidentului în curte nu era nici un profesor, iar băiatul a cerut ajutor de la vecinii de pe stradă. Băiatul a fost salvat din colţii patrupezilor de către o femeie."



Femeia care l-a scăpat pe băiat de furia maidanezilor, locuieşte în apropierea liceului şi a reacţionat după ce a auzit strigătele disperate ale adolescentului.



"Eu am auzit strigăt, copilul striga foarte tare, eu am alergat şi m-am uitat, el deja o fost muşcat de câini. Eu l-am luat pe dânsul pentru că el nu a putut să meargă eu l-am luat la mine acasă", a spus Galina Vacari, locuitoare a oraşului Drochia.



Prezenţa câinilor în curtea şcolii nu este o noutate spun câţiva muncitori, care zilnic mătură curtea liceului.



"Sunt şi dulăi mai mari şi iată mai mici şi e periculos aşa ceva. Eu dacă vin şi duc gunoiul la gunoişte sar la picioare. Sunt vre-o şapte dulăi mari şi umblă toată mahala", a spus Victor Blajin, maturător.



Copilul a fost transportat la spitalul raional din Drochia, unde a primit îngrijiri medicale şi lăsat să meargă acasă.



"S-a diagnosticat răni multiple la ambele picioare. Stare semi-gravă a copilului. S-a efectuat control pansament, copilul este bine. Dinamica e pozitivă, profilactica contra rabiei primeşte", a spus Lilia Nicu, vicedirector interimar spitalul raional Drochia.



Poliţia s-a autosesizat pe acest caz, după apariţia imaginilor pe facebook.



"Pe parcursul examinării deci am apelat la instituţia medicală, am găsit părinţii şi deja am depus o sesizare în modul stabilit de lege pentru a fi înregistrat", a spus Marin Novac, şef adjunct IP Drochia.



Între timp, responsabilii de la primărie spun că vor căuta soluţii pentru a reduce numărul câinilor maidanezi din oraş.



"Deja se întreprind măsuri să fie prinşi câinii care au atacat băieţelul vineri şi vor fi duşi, noi avem contract cu un agent economic care are cuşti speciale pentru aşa chestiuni unde câinii o să fie monitorizaţi", a spus Pavel Rusu, secretarul Consiliului Raional Drochia.



De la începutul anului, la spitalul raional din Drochia s-au adresat 117 persoane care au avut de suferit de pe urma animalelor domestice sau sălbatice.