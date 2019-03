Atacantul portughez Cristiano Ronaldo continuă să facă istorie în Liga Campionilor

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, autorul unui hat-trick care a calificat-o pe Juventus în sferturile de finală, continuă să scrie istorie în Liga Campionilor la fotbal, în care a ajuns la 124 de goluri marcate, un nou record, scrie agerpres.ro.



Ronaldo, care are doar patru goluri înscrise în actuala ediţie a competiţiei, conduce în clasamentul celor mai buni marcatori all-time, cu 18 goluri mai mult decât rivalul său Lionel Messi (106).

Atacantul argentinian Sergio Aguero (Manchester City), care a reuşit o dublă în faţa lui Schalke 04 (7-0), a ajuns la cota cinci goluri, fiind la egalitater cu Neymar (PSG) şi alţi patru jucători.

Lider în acest sezon este în continuare Robert Lewandowski (Bayern), care are posibilitatea să îşi mărească zestrea în meciul de miercuri, cu Liverpool, de pe Allianz Arena.

Clasament marcatorilor în ediţia 2018-2019 a Ligii Campionilor:



8 goluri: Lewandowski (Bayern Munchen)

6 goluri: Marega (Porto), Messi (Barcelona), Tadic (Ajax Amsterdam)

5 goluri: Aguero (Manchester City), Dybala (Juventus Torino), Dzeko (AS Roma), Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Neymar (Paris SG)

4 goluri: Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Gabriel Jesus (Manchester City), Griezmann (Atlético Madrid), Guerreiro (Dortmund), Icardi (Inter Milano), Kylian Mbappé (Paris SG), Leroy Sane (Manchester City)

3 goluri: Bale (Real Madrid), Bentaleb (Schalke 04), Bernat (Paris SG), Cornet (Lyon), Je. Corona (Porto), L. de Jong (PSV Eindhoven), Fekir (Lyon), Hoarau (Young Boys), Insigne (Napoli), Mertens (Napoli), Junior Moraes (Şahtior Doneţk), Salah (Liverpool), B. Silva (Manchester City), D. Silva (Manchester City), Sterling (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Cengiz Under (AS Roma), Vlasic (ŢSKA Moscova)



Cei mai buni marcatori în Liga Campionilor din sezonul 1992-93 (tururi preliminare excluse):



1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 124 goluri

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 106

3. Raul (+) 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 60

5. Ruud van Nistelrooy (+) 56

6. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 53

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

8. Andrei Şevcenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46

...

Semnul (+) indică jucători care nu mai sunt în activitate.