Atacantul moldovean Vitalie Damașcan a înscris primul său gol în tricoul lui FC Torino

foto: publika.md

Vitalie Damașcan a înscris primul său gol în tricoul lui FC Torino. Atacantul moldovean a marcat golul trei al "taurilor" în amicalul câștigat cu scorul de 3-0 în fața formației Renate din cel de-al treilea eșalon valoric italian.



Acesta a fost al doilea meci jucat de atacantul de 19 ani pentru clubul torinez. Sâmbătă, Damașcan a jucat în amicalul cu Pro Patria, iar duminică a intrat pe teren la pauza partidei cu Renate. Anterior, internaționalul moldovean a oferit primul său interviu în Italia.



"Am aşteptat acest transfer timp de şapte luni. Într-un final, sunt aici şi sunt foarte fericit. Înainte de a face pasul spre Italia am vorbit cu Artur Ioniţă. El joacă la Cagliari şi de asemenea este un jucător moldovean. Am vorbit cu el despre Torino şi mi-a spus multe lucruri bune, recomandându-mi să vin aici. Sunt foarte fericit şi sunt mândru că fac parte din această grupare. Mulţumesc tuturor! Forza, Toro!", a menţionat Vitalie Damașcan.



Vitalie Damașcan a ajuns la gruparea torineză de la Sheriff Tiraspol contra sumei de un milion și 500 de mii de euro.