Atacantul moldovean Petru Leuca evoluează pentru o formație din Cambodgia

Fotbalul asiatic a devenit o adevărată atracție pentru atacantul moldovean Petru Leuca. Drept dovadă este că în ultimii trei ani a fost legitimat la gruparea Khaitan din Kuwait, Sohar din Oman și FC Trau din India, iar de mai bine de o lună evoluează la formația NagaWorld din Cambodgia.

"Mai mult e vorba despre dorința mea de a juca în Asia în următoarea perioadă. Cambodgia a apărut spontan. Sincer să fiu nu cunoșteam nimic despre fotbalul din Cambodgia, dar fotbalul asiatic e unul, diferența e doar în calitatea fotbaliștilor autohtoni și a stranierilor care fac diferența", a declarat Leuca.



Chiar dacă fotbalul din această țară era o enigmă pentru el, Leuca spune că s-a acomodat rapid la condițiile de acolo. El a jucat deja în trei meciuri oficiale și a reușit două pase de gol.

NagaWorld, care are în palmares trei titluri de campioană, este în prezent pe locul 5 în clasament.



"Echipa are ca scop câștigarea campionatului, sper cu ajutorul lui Dumnezeu să ne iasă asta. Vreau ca numele meu să fie în lista de golgheteri. Nu neg faptul că acest lucru să fie o trambulină pentru a ajunge într-un campionat mai puternic în Asia sau de ce nu să continui în același ritm aici", spune Petru Leuca.



Cambodgia este un regat din sud-estul Asiei, cu o populație de peste 13 milioane de locuitori. Această țară nu are mari tradiții în fotbal, însă are în palmares o participare la un turneul final, Cupa Asiei. Selecționata de fotbal de altfel este cu 3 poziții peste reprezentativa Moldovei în clasamentul FIFA.



Petru Leuca susține că ceea ce a găsit acolo a fost peste așteptările lui:



"Cred că ca și îi orice stat din Asia prima ce îți bate în ochi e densitatea populației și desigur nenumăratele motociclete, care ai impresia că nu se opresc nici noaptea. Este totuși diferențiat de multe țări din Asia și anume prin felul de a gândi, prin modul de a trata lucrurile, în general prin modul de viață. În ultimii ani, ei accelerează în dezvoltare."



Leuca are 30 de ani și de-a lungul carierei a jucat în Divizia Națională la cluburile Academia Chișinău, Milsami Orhei, Dacia Chișinău, Iskra Rîbnița, Petrocub Hâncești și Dinamo-Auto Tiraspol. Peste hotare a fost legitimat la diferite cluburi din Lituania, Grecia și Italia.