Atacantul moldovean, Nicolae Milinceanu a adus victoria echipei sale, PAS Geannina, în etapa a 25-a campionatului Greciei.

Fotbalistul echipei naționale a Republicii Moldova a înscris singurul gol al meciului cu titrata formație Panatahinaikos Atena.Milinceanu nu a fost titular, însă a intrat pe teren în minutul 12, iar peste 7 minute a marcat golul, care la final s-a dovedit a fi decisiv.Acesta este primul gol al lui Milinceanu în campionatul elen. Anterior, el a mai marcat în Cupa Greciei.Atacantul moldovean s-a transferat la PAS Geannina iarna trecută de la FC Vaduz, formația din prima ligă a Elveției.Fotbalistul de 28 de ani are în palmares și 14 meciuri jucate la prima reprezentativă a Moldovei.Milinceanu, care a făcut primii pași în fotbalul mare la AS Monaco, are și un gol marcat în tricoul naționalei.