Atacantul lui Paris Saint Germain, Neymar asteaptă Cupa Mondială

Atacantul lui Paris Saint Germain, Neymar, speră să revină cât mai repede la formă maximă, pentru a juca în tricoul naționalei Braziliei la Cupa Mondială din Rusia.

Atacantul continuă să se recupereze după accidentarea suferită în partida din campionat cu Olimpique Marseille.

În acest sezon din Ligue 1, jucătorul de 26 de ani a înscris 19 goluri. Vedeta selecționatei "cariocas" i-a oferit un interviu fostului mare fotbalist brazilian, Zico.



"Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul este bine. Am început din nou să merg. Cu toate acestea, am mereu acea frică. Trebuie să scap de orice frică cât mai curând posibil, pentru a fi în formă maximă până la începerea Campionatului Mondial", a spus Neymar, atacant PSG.



Neymar a recunoscut le duce dorul foștilor săi coechipieri de la FC Barcelona, Lionel Messi și Luis Suarez.



"Într-o partidă am driblat câțiva adversari apoi am dat o pasă. Într-un alt meci, Messi a făcut același lucru, însă lui Suarez nu i-a reușit asta. Am râs cu Messi de el. Am fost atât de apropiați, încât puteam râde, atunci când cineva din noi greșea", a mai spus Neymar, atacant PSG.



Naționala Braziliei va juca la Campionatul Mondial în grupa E, alături de Elveția, Serbia și Costa Rica.