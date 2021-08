Atacantul englez Tammy Abraham este noua achiziţie a clubului AS Roma

AS Roma continuă să-şi întărească lotul după venirea antrenorului Jose Mourinho. Atacantul englez Tammy Abraham este noua achiziţie a clubului italian. El a fost transferat de la câştigătoarea Ligii Campionilor, Chelsea Londra. AS Roma a plătit pentru Abraham nu mai puţin de 40 de milioane de euro.Fotbalistul a semnat un contract valabil pe 5 ani cu AS Roma, unde va purta tricoul cu numărul 9. Abraham îl va înlocui la Roma pe Edin Dzeko, care a plecat la Inter.Conform presei italiene, anume noul tehnician al echipei din peninsulă, Jose Mourinho, a insistat foarte mult pentru transferul lui Tammy Abraham.Abraham este discipolul clubului Chelsea și a marcat 32 de goluri în 80 de meciuri oficiale pentru londonezi.Pe parcursul ultimilor cinci ani, Abraham a mai fost împrumutat de Chelsea la Bristol City, Swansea City şi Aston Villa.La prima reprezentativă a Angliei, atacantul de 23 de ani a jucat şase meciuri şi a înscris un gol.