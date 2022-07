Atacantul brazilian Gabriel Jesus va juca la Arsenal Londra

"Salutare "tunarilor"! Eu sunt Gabi şi de acum înainte voi juca pentru voi aici, pe acest stadion!"După cinci ani petrecuţi la City, Jesus, în vârstă de 25 de ani, a semnat "un contract pe termen lung" cu "tunarii" au precizat oficialii grupării londoneze fără să ofere şi alte detalii. Presa britanică estimează că valoarea transferului este de 45 milioane lire sterline."Sunt foarte fericit că am ajuns aici şi am semnat cu acest club mare. Din ziua când am aflat că pot juca pentru această echipă, pentru Arsenal, chiar eram fericit. Cunosc foarte bine staff-ul, cunosc mulţi jucători de aici, în special pe cei brazilieni. Sunt foarte mulţi fotbalişti de top aici, foarte mulţi tineri. Şi fac parte din această categorie. Am venit să ajut această echipă, să învăţ şi fac ceea ce pot mai bine."De la sosirea sa în Anglia, în ianuarie 2017, fostul golgheter al echipei Palmeiras a câştigat 11 trofee, între care patru titluri de campion al Angliei.Gabriel Jesus a disputat 236 de meciuri în tricoul "citadinilor" şi a înscris 95 de goluri.