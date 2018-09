Atacantul argentinian Sergio Aguero şi-a prelungit contractul cu Manchester City

foto: publika.md

Atacantul argentinian Sergio Aguero şi-a prelungit cu încă un an contractul cu Manchester City. Noul acord este valabil până în 2021. Sud-americanul va avea un salariu de 245 de mii de euro pe săptămână.



"Sunt fericit pentru acest an suplimentar. Ideea mea a fost de la început aceea de a petrece aici 10 ani. Am deja 7 ani bifați aici, astfel că la final, când contractul va expira, se vor împlini 10. Acesta este și motivul pentru care am fost de acord cu noul angajament", a spus Sergio Aguero, atacant Manchester City.



Argentinianul a ajuns la gruparea de pe Etihad în vara anului 2011, după ce mai jucase la Independiente Avellaneda şi Atletico Madrid.



Aguero a marcat 21 de goluri în ediţia trecută a Premier League, care a fost câştigată detaşat de Manchester City. În acest sezon, el a reuşit să înscrie 3 goluri şi să dea o pasă decisivă în primele 5 etape.



În total, argentinianul a marcat 204 goluri în 299 de meciuri jucate în tricoul lui Manchester City în toate competiţiile.