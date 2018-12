Atac terorist în Germania. Zece persoane au fost rănite, după ce o maşină a intrat într-o staţie de autobuz

Cel puţin zece persoane au fost rănite după ce o maşină a intrat într-o staţie de autobuz în oraşul Recklinghausen din vestul Germaniei, printre persoanele rănite fiind şi şoferul maşinii, relatează Reuters.

Momentan nu este clară cauza producerii accidentului.

Dintre persoanele rănite, una se află în stare gravă.

Local cop Ramona Hörst has said: 'There are first indications of a possible suicide attempt by the driver' https://t.co/zJfqcTOjOw