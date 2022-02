Atac sângeros în Congo. Peste 60 de persoane au fost ucise

Cel puțin 60 de persoane au fost ucise într-un atac al miliției într-o tabără de persoane strămutate din estul Republicii Democrate Congo, a anunțat șeful unui grup umanitar local.

Sursa a declarat că miliția CODECO a fost responsabilă pentru masacru, care a avut loc în tabăra Savo din provincia Ituri. Luptătorii CODECO au ucis sute de civili în Ituri în ultimii ani și au forțat mii de oameni să-și părăsească casele, potrivit ONU.

Atacurile recente au vizat și taberele de persoane strămutate.

„Am auzit prima dată strigăte când eram încă în pat. Apoi, după câteva minute am auzit împușcături. Imediat am fugit și am văzut torțe și oameni care strigau după ajutor. Atunci mi-am dat seama că milițienii CODECO au pătruns în locuințele noastre", a declarat Lokana Bale Lussa, un rezident al taberei.

„Am numărat peste 60 de morți și mai răniți într-un mod grav”, a adăugat acesta, potrivit Digi24.

Charite Banza Bavi, președintele grupului umanitar local pentru zona Bahema-Nord, a estimat numărul morților la 63.

Tabăra de persoane strămutate din estul Republicii Democrate Congo, denumită Savo, găzduia aproximativ 4.000 de persoane în decembrie, potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați.

Luptele dintre cele două grupuri au izbucnit în 1999 și până în 2003 au condus la zeci de mii de victime înainte de a fi înăbușite de o forță de menținere a păcii a Uniunii Europene, care s-a numit Artemis.