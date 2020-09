Atac cu o substanță necunoscută asupra biroului lui Navalnîi din Novosibirsk. Mai multe persoane, transportate la spital

Cel puțin trei voluntari ai echipei politicianului de opoziție rus Alexei Navalnîi au fost internați în spital marți după un atac cu o substanță necunoscută asupra biroului lor din Novosibirsk, a relatat un activist al opoziției pentru CNN, citează hotnews.ro.

În jur de 50 de persoane se aflau în birou, printre care și angajați, acestea participând la un curs despre supervizarea alegerilor. Toate au fost nevoite să părăsească încăperea datorită mirosului „de nesuportat”, a relatat Guseva pentru CNN, adăugând că trei voluntari au început să se simtă rău și au fost luați cu ambulanța.

"Voluntarii se simt rău și suferă de amețeli, au convulsii și nu pot respira", potrivit Olgăi Guseva.

Artem Yaoumbaev a relatat pentru CNN că a văzut un bărbat cu capul acoperit cu o glugă și o mască pe față fugind în birou și aruncând o sticlă care s-a spart în mijlocul mulțimii, răspândind lichidul galben necunoscut.

"Era un miros foarte, foarte urât. Chiar îți țineai respirația îl puteai simți destul de puternic. Ți se face rău de la el. Chiar de la început m-a luat o durere de cap...slăbiciune și o senzație de vomă. Apoi, când a devenit mai rău, au început să mă ia amețeli severe și am început să vomit", a afirmat Yaoumbaev, adăugând că majoritatea persoanelor prezente în încăpere au avut dureri de cap și senzație de greață.



Acesta a relatat că a părăsit camera, s-a așezat și și-a închis ochii iar când i-a deschis din nou se afla întins pe pământ dar nu își poate aminti cum a ajuns acolo.



"Aparent am leșinat. Mi s-a spus că am avut convulsii în timp ce eram inconștient", a relatat acesta, adăugând că „atunci când am ajuns la spital mă simțeam ca și cum fața mi se scurgea. Ca atunci când dentistul îți face o anestezie și nu îți poți simți obrajii. Am avut senzația asta pe toată fața: pleoape, obraji, buze”.



Poliția locală a declarat pentru CNN că nu poate face comentarii despre incident deocamdată întrucât nu deține informații despre acesta. Atacul a fost surprins de camerele de luat vederi ale biroului Coaliției Novosibirsk.



Navalnîi vizitase biroul din Novosibirsk cu doar câteva zile înainte să se îmbolnăvească în urma otrăvirii cu Noviciok.