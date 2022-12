Atac cu dronă la un aerodrom din regiunea Kursk. Un rezervor de petrol a luat foc

Un rezervor de petrol a luat foc în urma unui atac cu drone asupra unui aerodrom din regiunea rusă Kursk, a declarat marți guvernatorul local, la o zi după ce Rusia a acuzat Ucraina de atacuri îndrăznețe cu drone asupra a două aerodromuri militare aflate în interiorul teritoriului rusesc, transmite Reuters, citează hotnews.ro.

"Nu au existat victime. Incendiul este localizat. Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului", a declarat Roman Starovoyt, guvernatorul regiunii, pe canalul său de Telegram.

Reuters nu a reușit să verifice imediat aceste informații. Regiunea se învecinează cu Ucraina.

Pe rețele de socializare au început să apară imagini care ar fi din regiunea Kursk.

Luni au avut loc explozii misterioase la două baze aeriene rusești aflate la mare distanță de linia frontului, ceea ce ridică posibilitatea ca Kievul să fi găsit o modalitate de a ținti bombardierele rusești cu rază lungă de acțiune folosite în atacurile împotriva infrastructurii Ucrainei.

Rusia susține că atacul ucrainenilor a fost executat cu drone sovietice și că cel puțin trei persoane au murit în urma loviturilor.

