Atac cu cuțitul la Lyon: Cel puţin o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite

Cel puţin o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite sâmbătă în localitatea Villeurbanne, în apropiere de Lion, Franţa, într-un atac suspect cu cuţit din Franţa, a informat Reuters, citează mediafax.ro.

Un suspect a fost deja reţinut, a mai informat sursa. O altă sursă a anunţat că suspectul era de naţionalitate afgană.

Poliţia a mai informat că motivul din spatele atacului, care a avut loc în jurul orei 1430 GMT, nu este cunoscut încă.Sursele susţin că un al doilea suspect este căutat de autorităţi.

Bănuitul ar fi atacat civili care se aflau într-o staţie de autobuz.Acesta ar fi fugit într-o staţie de metro înainte de a fi reţinut de oameni, a informat primarul oraşului Lion.

#BREAKING | At least one dead, 8 injured after knife attack at metro station in #Lyon, France. There are two suspects, one of them is at large.

pic.twitter.com/IMgp2XflLD