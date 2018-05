Atac cu bombă la un restaurant din Canada. Cel puțin 15 persoane, rănite

O bombă a fost detonată într-un restaurant din oraşul canadian Ontario. În urma exploziei, cel puţin 15 oameni au fost răniţi. Potrivit informaţiilor preliminare, trei dintre victime au fost internate în stare critică.

Zeci de echipaje de poliţişti şi medici au intervenit de urgenţă la faţa locului, iar accesul în zonă a fost restricţionat. Autorităţile au anunţat că obiectul explozibil a fost detonat de doi suspecţi care au fugit din local.

Ei sunt daţi în căutare. Nu se cunoaşte, deocamdată, dacă a fost un atentat.

Pics from the restaurant explosion at Hurontario St & Eglinton Av in #Mississauga. Plaza is sealed off, approx 15 people transported to hospital, 3 critical. Sources saying incendiary devices were found inside the restaurant. pic.twitter.com/b5ZX6NVeSx