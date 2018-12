Atac cu bombă asupra unui autobuz în apropierea piramidelor Gizeh din Egipt. Patru oameni au murit, iar 12 au fost răniţi

Embed:

Patru oameni au murit, iar 12 au fost răniţi într-un atentat cu bombă produs în apropierea piramidelor de la Gizeh din Egipt. Cei morţi sunt trei turiști vietnamezi și ghidul lor, un egiptean. Toate victimele se aflau într-un autocar, iar dispozitivul artizanal care a provocat deflagrația, plasat pe un zid, a fost detonat chiar în momentul în care vehiculul trecea prin preajmă.



Imediat, la fața locului au ajuns mai multe ambulanțe și echipaje de pompieri. Martorii spun că explozia a fost foarte puternică.



"Mă întorceam acasă de la lucru, când am auzit un zgomot foarte puternic. Inițial, am crezut că o mașină a căzut de pe pod. Apoi, am văzut mai mulți oameni cum alergau și strigau că un autobuz a explodat", a spus un bărbat.



Deocamdată, atentatul nu a fost revendicat de nicio grupare teroristă. Ultimul, care i-a vizat pe turiştii veniţi în Egipt, s-a produs în iulie 2017.