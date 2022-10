„Atac” asupra Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chişinău. Exerciții tactice, organizate de misiunea diplomatică şi Ministerul de Interne

Atac asupra Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chişinău. Este vorba despre un scenariu al unor exerciții tactice, organizate de misiunea diplomatică şi Ministerul de Interne. Acţiunile, care s-au desfăşurat câteva ore, au avut scopul de a verifica ce capacitate de intervenție au angajații subdiviziunilor MAI.

Din cauza măsurilor de securitate, presa a avut unele restricţii pentru filmări, iar reprezentanţii Ministerului de Interne nu au făcut declaraţii după eveniment.



Potrivit scenariului, la ambasadă a parvenit un apel despre o situație de urgenţă. Întreaga operațiune se desfășoară în interiorul misiunii diplomatice. Iar aici putem vedea cum angajații de la "Fulger" asigură securitatea evenimentului.



Pentru desfășurarea exercițiului a fost blocată circulația pe strada Alexei Mateevici, între Sfatul Tarii şi Bănulescu Bodoni. Au fost oprite toate automobilele şi chiar un troleibuz. La operațiune participă şi angajații de la "Fulger", iar întregul proces este urmărit în acest centru de comandă, în prezenţa ministrului Afacerilor Interne, Ana Revenco.



Exerciţiile tactice care au implicat prezenţa unui număr mare de mascaţi în stradă a trezit curiozitatea trecătorilor şi a pasagerilor din transportul public.



"Am ieşit iată şi pierde vreme, unde să mă duc acum? - Ştiţi ce se întâmplă aici? - Nu ştiu nimic. - E vorba despre exerciţii în Ambasada Americii. - Iată nu ştiu, de unde să ştim noi?".



"Nu ştim nimic, am auzit maşina de poliţie, dar nu înţelege nimeni nimic ce se întâmplă. Chiar locuiesc alături, îmi este interesant. - Să aşteptaţi deja? - Şi normal."



"- Îţi este interesant? - Aşa şi aşa, am început să văd ce se întâmplă."



"Nu ştim nimic, noi eram în parc, am ieşit, tot au blocat, trebuie să luăm maşina, că o avem aici în colţ. Ne-au luat prin surprindere, dar e o lecţie normală, să avem grijă să fim atenţi."



După ce au desfăşurat mai multe acţiuni de investigaţie la faţa locului, cei de la "Fulger" au "reţinut" persoanele, care potrivit scenariului, au jucat rolul atacatorilor.



Întreaga operaţiune s-a desfăşurat timp de mai bine de trei ore. Pe lângă angajaţi de la "Fulger", dar şi mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, la final au intervenit şi pompierii.



Reprezentanţii Ambasadei Statelor Unite ale Americii susţin că aceste acţiuni sunt unele obişnuite şi nu sunt legate de situaţia din regiune provocată de războiul din Ucraina.



"Este vorba despre un parteneriat de lungă durata dintre Statele Unite şi forţele de ordine din Moldova. Noi avem o cooperare de mai mult timp, lucrul de care suntem mândri. Asemenea acţiuni s-au desfăşurat şi anterior, ultima data - în 2018. Scopul acestora este doar să vedem exemplu într-o situaţie ce vizează securitatea. Este vorba despre un exerciţiu obişnuit.", a explicat SUSAN FORTNAM, ataşat de presă al Ambasadei SUA.