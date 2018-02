ATAC ARMAT LA O ŞCOALĂ DIN FLORIDA. Cel puţin 17 persoane au fost ucise şi 14 rănite, după ce un elev de 19 ani a fost exmatriculat

Cel puţin 17 persoane au fost ucise şi 14 rănite într-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al instituţiei de învăţământ. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.



Elevii au povestit cu groază clipele de coşmar prin care au trecut în momentul atacului. Iniţial, au crezut că e vorba de un banal exerciţiu, pentru că agresorul ar fi declanşat o alarmă de incendiu.



"El a apăsat butonul de alarmă. Am ieşit şi apoi am auzit împuşcăturile. Am crezut că sunt artificii. Dar după ultima împuşcătură, mi-am dat seama. Aşa că am fugit înapoi în clasă", a spus un elev.



Elevii s-au baricadat în sălile de curs şi au blocat accesul din exterior.



"Am încuiat uşile. Am stins luminile şi am aşteptat poliţiştii să ne spună că putem ieşi în siguranţă", a zis un elev.



Poliţiştii au ajuns la liceu şi au verificat clădirea etaj cu etaj. Ei spun că adolescentul a tras la întâmplare: victimele au fost găsite pe străzile din jurul liceului şi în clădirea instituţiei de învăţământ. Oamenii legii au declanşat o operaţiune de proporţii pentru prinderea agresorul. Suspectul a fost prins după o oră într-un oraş din apropiere.



"Serviciul de Sănătate din districtul Broward a primit 17 răniţi. La spitalul nostru au fost aduşi opt pacienţi şi suspectul. Acesta a fost tratat şi predat poliţiştilor", a declarat Evan Boyar, director medical, Broward Health North.



Doi dintre răniţi au murit la spital. Alte trei persoane sunt în stare critică.



"Suspectul e reţinut şi ne ocupăm acum de analizarea comportamentului său în mediul online, verificăm site-urile pe care le urmărea, mesajele postate pe reţelele de socializare. Iar unele lucruri pe care le-am găsit sunt foarte, foarte ciudate", a spus Scott Israel, şeriful districtului Broward, Florida.



Un fost coleg de clasă al atacatorului a afirmat că aceasta ar fi publicat pe reţelele de socializare mesaje despre uciderea animalelor şi despre faptul că vrea să se antreneze să tragă cu arma în curtea din spatele casei. Este al şaselea atac armat produs anul acesta într-o instituţie de învăţământ din Statele Unite.