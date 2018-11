ATAC ARMAT într-un local din California. 12 oameni au fost ucişi, iar alţi 12 au fost răniţi

12 oameni au fost ucişi şi alţi 12 au fost răniţi într-un atac armat care a avut loc la periferia orașului Los Angeles. Potrivit presei americane, un bărbat înarmat a intrat într-un local unde a aruncat fumigene și a deschis focul la întâmplare. După un schimb de focuri cu poliția, atacatorul a fost ucis. Incidentul este tratat drept un atentat terorist.



"Mă aflam chiar la intrarea în local cu tatăl meu vitreg când am auzit focuri de armă. După vreo trei sau patru salve, m-am pus la pământ. Când am ridicat capul, am văzut cum un agent de pază a căzut. Atacatorul în tot acest timp arunca fumigene. Până am ieșit din clădire, el a tras 12 focuri de armă", a spus un bărbat.



Atacatorul a reușit să tragă aproximativ 30 de focuri de armă înainte să fie ucis de poliție. El a intrat în bar în momentul în care acolo avea loc o petrecere pentru studenți. Peste 200 de oameni se aflau înăuntru.



"Eu dansam și mă simțeam foarte bine când a început calvarul. Am auzit focuri de armă și mi-am dat seama repede ce se întâmplă. M-am culcat la podea în timp ce atacatorul continua să tragă", a spus un bărbat.



"Eram pe ringul de dans, iar prietenii mei stăteau la masa de lângă ieșire. Am auzit focuri de armă, m-am întors și l-am văzut pe atacator. Câteva secunde mai târziu, toți au început să strige să ne culcăm la podea", a declarat o femeie.



Se știe că printre cei decedați se numără adjunctul șerifului din localitate, care a venit primul la intervenţie. Martorii spun că atacatorul ar fi fost un arab îmbrăcat în negru și care purta barbă.