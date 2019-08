ATAC ARMAT într-un centru comercial din SUA: Cel puţin de 20 de oameni au murit

Cel puţin 20 de oameni au fost ucişi într-un atac armat produs, ieri, într-un centru comercial din oraşul El Paso, situat în statul american Texas, anunţă autorităţile din SUA, informează CBS News, citează mediafax.ro.

Potrivit oficialilor, alte 26 de persoane au fost rănite.

Guvernatorul Texaxului, Greg Abbott, a descris mascrul drept una dintre cele mai negre zile din istoria Texasului".

Un suspect, în vârstă de 21 de ani, a fost plasat în arest preventiv. Iniţial, primarul din El Paso, Dee Margo, anunţase reţinerea a trei suspecţi.

În momentul atacului, în centrul comercial se aflau aproximativ 3.000 de persoane, care au fost evacuate. Potrivit martorilor, atacatorul a utilizat o armă de tip AK-47. Autorităţile încearcă să afle motivul atacului armat.

'RUN, GO, GO, GO!' Video from inside El Paso, TX mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area. 18 people have reportedly been shot.

