ATAC ARMAT în SUA: Cinci oameni au murit împuşcaţi de un individ (VIDEO)

Atac armat la o spălătorie auto din statul american Pennsylvania. Cinci oameni au murit, iar unul a fost rănit după ce un individ a deschis focul asupra lor.

Victimele sunt trei bărbaţi şi două femei. Nu se ştie deocamdată, dacă printre ei este şi atacatorul. La faţa locului au intervenit de urgenţă mai multe echipaje ale medicilor şi poliţiştilor.

Forţele de ordine urmează să stabilească dacă este vorba despre o reglare de conturi.

BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h