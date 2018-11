ATAC ARMAT ÎN CALIFORNIA. 13 morți, printre care atacatorul, și 12 răniți

Cel puțin 12 persoane au murit, iar 18 au fost rănite în urma unui atac armat la un bar din suburbia orașului Los Angeles.

Potrivit presei americane, un bărbat înarmat a intrat în local și a început să arunce cu fumigene și să tragă la întâmplare. După un schimb de focuri cu poliția, atacatorul a fost ucis.



"Identitatea atacatorului nu a fost stabilită. Colegii noştri din FBI foarte repede au ajuns la faţa locului şi ne acordă ajutor în anchetarea acestui caz. Deocamdată nu putem afirma cu certitudine, dacă a fost sau nu un atac terorist "



”Mă aflam chiar la intrarea în local cu tatăl meu vitreg când am auzit focuri de armă. După vreo trei sau patru focuri, m-am pus la pământ. Când am ridicat capul, am văzut cum un agent de pază a căzut. Atacatorul în tot acest timp arunca fumigene. Până am ieșit din clădire, el a tras 12 focuri de armă.”



Atacatorul a reușit să tragă aproximativ 30 de focuri de armă înainte să fie ucis de poliție. El a intrat în bar în momentul în care acolo avea loc o petrecere pentru studenți. Peste 200 de oameni se aflau înăuntru.



”Eu dansam și mă simțeam foarte bine când a început calvarul. Am auzit focuri de armă și mi-am dat seama imediat ce se întâmplă. M-am culcat la podea în timp ce atacatorul continua să tragă.”



”Eu eram pe ringul de dans, iar prietenii mei stăteau la masa de lângă ieșire. Am auzit focuri de armă, m-am întors și l-am văzut pe atacator. Câteva secunde mai târziu, toți au început să strige să ne culcăm la podea.”



Se știe că printre cei decedați se numără adjunctul șerifului din localitate, care a venit primul la chemare. Martorii spun că atacatorul părea a fi originar din Orientul Mijlociu, era îmbrăcat în negru și purta barbă.