Atac armat în apropiere de Casa Albă: Un om a murit, iar cinci au fost răniţi

Un om a murit, iar cinci au fost răniţi noaptea trecută într-un atac armat în apropiere de Casa Albă.

Potrivit presei americane, poliţia a reţinut un suspect, care a deschis focul într-un cartier aflat la 2 kilometri de sediul liderului Statelor Unite ale Americii.



O anchetă în acest caz a fost iniţiată de către poliţie.



Ultimele luni au fost marcate de alte două atacuri grave. În luna august, în orășelul Garden Grove din statul California, un bărbat a înjunghiat șase oameni, dintre care patru au murit în urma rănilor suferite. Un alt masacru s-a produs în El Paso, Texas. Acolo, 20 de oameni au murit și 26 au fost răniți, după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare.

