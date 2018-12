Astrologii: Anul 2019 va fi plin de optimism şi potrivit pentru a cuceri noi orizonturi

Anul 2019 va fi plin de optimism şi potrivit pentru a cuceri noi orizonturi.

Astrologii spun că anul porcului începe în data de 5 februarie şi aduce cu el mai multă stare de bine. Cei mai norocoşi vor fi nativii din zodia Săgetător, Leu, Berbec şi Scorpion.



"Le aduce bucurie, noroc, succes în toate. Nativii din Scorpion au spicii foarte bune pe segmentul material. Acest Jupiter va influenţa pozitiv şi pe celelalte zodii în parte, doar că pe diferite sectoare ale vieţii. Aş zice că norocoşi suntem toţi", a spus astrologul, Cristina Oxentii.



Anul viitor se anunță a fi unul plin de împliniri pentru zodia berbec.

Astrele le vor aduce noi oportunități, iubire, situații neașteptate, dar și surprize legate de bani. Stelele au pregătit un an minunat şi pentru Taur, care va avea posibilitatea să evolueze. La fel şi Gemenii vor avea succes la nivel profesional şi vor putea începe

afaceri.



"Pentru nativii Peşti, aceştia au posibilitatea să avanseze profesional pe scară ierarhică. Vărsătorii vor fi axaţi mai mult pe planul social, mondem. Pentru nativii din Capricorn, va fi un an în care vor trebui să muncească foarte mult asupra lor", a spus a spus astrologul, Cristina Oxentii.



Nativii din zodia Rac se vor dezvolta în plan spiritual și personal. Zodia Leu va avea un an prosper, mai ales în dragoste și carieră.

Fecioarele vor avea parte de o situație financiară mai bună, doar că vor trebui să facă faţă unor provocări. Anul viitor

va fi unul productiv şi pentru Balanțe.



Numerologii spun că cifra trei este cea care va aduce noroc în 2019. Ea semnifică creativitate, comunicare şi energie pozitivă.



"Cifra trei este simbolul sfintei Treimi, este mama tata şi copilul. Este un an destul de interesant din punct de vedere al cifrei trei şi va aduce prosperare, baftă la toată lumea", a spus numerologul, Lucia Palii.