Aston Villa l-a achiziționat pe Lucas Digne de la Everton

Steven Gerrard își construiește o echipă tare la Aston Villa. După ce l-a împrumutat pe Philippe Coutinho de la FC Barcelona, clubul englez l-a achiziționat pe Lucas Digne de la Everton.

Aston Villa a plătit 30 milioane de euro pentru fundașul francez, care a semnat un contract valabil până în iunie 2026.

"Sunt foarte bucuros să fiu aici. Este un proiect uriaș. Eu sunt un învingător. Vreau să obțin victoria în fiecare meci, să îmi demonstrez abilitățile și să progresez în fiecare zi", a menţionat Lucas digne, fotbalist Aston Villa.

Lucas Digne a jucat 127 de meciuri la Everton, în care a înscris 6 goluri. Anterior, fundașul francez a mai evoluat la Lille, PSG, AS Roma și FC Barcelona.

Între timp, și Newcastle United a anunțat un nou transfer. “Coțofenele” l-au achiziționat pe Chris Wood de la gruparea Burnley, pentru care au plătit 30 de milioane de euro. Atacantul neo-zeelandez a semnat un contract pe doi ani și jumătate.

"Am jucat la Burnley patru ani. Am fost în zona mea de comfort și știu ce înseamnă asta. Niciodată nu faci nimic grozav în zona ta de comfort. Pentru a urca la următorul nivel, pentru a găsi o provocare, am venit la Newcastle și asta e o decizie corectă", a precizat Chris Wood, fotbalist Newcastle United.

Chris Wood a marcat 53 de goluri în 165 de partide în tricoul lui Burnley.

Se întârește și formația italiană AS Roma. Clubul a anunțat împrumutul lui Sergio Oliveira de la FC Porto până la sfârșitul sezonului curent, cu opțiunea de transfer definitiv. Mijlocașul portughez a disputat 174 de meciuri pentru “dragoni” și a înscris 39 de goluri.