Aston Villa a oficializat transferul lui Leon Bailey, pentru care a plătit 32 de milioane de euro.

Aston Villa a oficializat transferul lui Leon Bailey de la Bayer Leverkusen, pentru care a plătit 32 de milioane de euro. Mijlocașul de bandă, internațional jamaican, a semnat un contract valabil până în iunie 2025.



"Este un club grozav, cu o istorie bogată. Cred că am făcut un pas corect. Sunt nerăbdător să încep să joc. Mereu am vrut să joc în Anglia. Cred că e momentul potrivit și sper că voi putea demonstra ce pot", a menţionat Leon Bailey.



Leon Bailey a jucat 156 de meciuri la Bayer Leverkusen, în care a înscris 39 de goluri și a dat 26 de assist-uri. El este al treilea jucător achiziţionat de Aston Villa în această vară, după fundașul Ashley Young și mijlocașul de bandă Emiliano Buendia.



Între timp, FC Liverpool a anunțat prelungirea contractului cu mijlocașul brazilian, Fabinho. Noul acord este valabil până în iunie 2026.



"În ultimele trei sezoane am fost foarte fericit aici. Am învățat multe de la antrenor, staff tehnic și, desigur, de la coechipieri. Am cucerit multe trofee, așa că, pentru mine este cel mai bun loc unde a-şi putea să îmi continui cariera", a spus Fabinho, mijlocaș FC Liverpool.



Fabinho evoluează în tricoul "cormoranilor" din septembrie 2018. El a bifat 122 de meciuri pentru echipa antrenată de Jürgen Klopp și a marcat trei goluri. Brazilianul a câștigat cu FC Liverpool campionatul, Liga Campionilor și Supercupa UEFA.