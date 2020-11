AŞTEPTĂRILE MOLDOVENILOR: Oamenii vor un viitor prosper şi o viaţă fără lipsuri

Un viitor prosper pentru copii şi o viaţă fără lipsuri pentru vârstnici. Acestea sunt câteva dintre aşteptările cetăţenilor de la viitorul şef al statului. Alegătorii care au ieșit la urnele de vot ar mai vrea ca următorul preşedinte să elimine corupţia şi sărăcia.”Ceva ce doreşte lumea, ca cel care devinde acum Preşedinte să tragă atenţie la oamenii în vârsta şi la copiii care merg la grădiniţă, la clasa întâia.””Pentru copii vreau ceva mai bun să fie , da pentru mine, viaţa a trecut deja, eu sunt deja la pensie.””Prima cu ce să înceaptă este să cureţe ţara de corupţie, iar pe baza asta să formeze un Guvern nou.”” Aşteptăm ceva mai bun, pentru că anii ăştia am trăit într-o sărăcie.”Totuşi, unii oameni au decis să nu participe la alegeri, pentru că...''Nu o să merg la vot. Nu văd niciun candidat potrivit. Nu cred în niciunu din ei.''''Nu voi merge, nu am pe cine vota. Şi nici în primul tur nu am fost. ''"Nu mă duc.- Nici în primul tur nu aţi fost?- Şi nici nu mă duc.''În unele secţii de votare astăzi este sărbătoare. În satul Drăsliceni din raionul Criuleni, funcţionarii electorali s-au îmbrăcat în straie naţionale. Astfel, membrii biroului electoral spun că vor să promoveze tradiţiile şi să ofere alegătorilor o atmosferă relaxantă. Pentru scrutinul prezidenţial, Comisia Electorală Centrală a deschis 2 143 de secţii de votare, atât în ţară, cât şi în străinătate. La urnele de vot sunt aşteptaţi peste 3,2 milioane de moldoveni.