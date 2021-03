Așteptarea a luat sfârșit! Roxen are piesa pe care o va interpreta pe marea scena Eurovision

Piesa „Amnesia” dă voce stărilor și sentimentelor lui Roxen din ultima perioadă. Este o melodie despre oameni, iubire și voință și dă voce fiecărei persoane care nu a fost auzită până acum, la fel cum reiese și din textul din încheierea ei: „For every scream that was not heard”.

„Amnesia” are un mesaj plin de emoție, iar ritmul ei dă curaj și puterea de a merge mai departe și a depăși orice obstacol sau frică.

"Pentru mine, ultimul an a fost unul plin, din toate punctele de vedere, cu momente bune și mai puțin bune, însă ceea ce contează este că am avut câteva proiecte care m-au bucurat nespus. Piesa Amnesia este una extrem de personală, cuprinde toate aceste sentimente pe care le-am trăit în ultima perioadă și le dă voce. O simt aproape de mine, mă reprezintă, iar sufletul meu și trăirile mele se regăsesc în ea. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în tot acest timp și m-au susținut necondiționat. Vă iubesc și așteptam cu nerăbdare să împărtășesc cu voi această piesă minunată”, a declarat Roxen, odată cu risipirea emoțiilor legate de alegerea melodiei.

Concursul Eurovision 2021, care se va desfăşura în oraşul olandez Rotterdam în luna mai, va beneficia de interpretări live ale artiştilor şi va fi organizat sub măsuri stricte de securitate sanitară, care includ măşti, carantină şi distanţare, deşi nu se ştie clar dacă va exista şi o prezenţă fizică a publicului, relatează știri.tvr.ro.

European Broadcasting Union (EBU) şi partenerii săi olandezi care găzduiesc anul acesta Eurovision (postul public NPO, televiziunea NOS şi organizaţia AVROTROS) au publicat marţi un protocol de Sănătate şi Securitate împotriva COVID-19, în perspectiva concursului care va avea loc între 18 şi 22 mai.



"Cu ajutorul unor teste extinse, purtării măştilor, măsurilor de igienă, grijii faţă de ventilaţie şi măsurilor inovatoare vom crea un mediu în care echipa, artiştii şi presa vor putea lucra în cel mai sigur mod posibil", a subliniat Sietse Bakker, producătorul executiv al evenimentului.



Toate persoanele care vor primi acreditare pentru a intra în complexul Rotterdam Ahoy Arena se vor supune acestui protocol, care respectă normele Institutului olandez pentru Sănătate Publică (RIVM).



Recomandarea principală este ca toţi cei care vin la festival din străinătate să stea cinci zile în carantină imediat după aterizarea pe teritoriul olandez şi să prezinte un test PCR negativ realizat cu 72 de ore înainte de zbor, o restricţie oficială aplicată tuturor celor care intră în Olanda.