Astăzi marcăm Ora Pământului! Zeci de ţări vor stinge lumina pentru a proteja planeta

Republica Moldova, împreună cu mai multe ţări ale lumii, marchează astăzi Ora Pământului. Autorităţile, agenţii economici, dar şi oamenii de rând sunt îndemnaţi să stingă lumina între orele 20.30 și 21.30.

Această acţiune are drept scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema emisiei de bioxid de carbon în atmosferă.

"An de an constatăm că în decursul unei ore, când se derulează Ora Planetei, cheltuielile se reduc cu circa 250 - 300 de mii kilowaţi/oră", a declarat Vasile Gribincea, şef serviciul de presă Gas Natural Fenosa.



Ora Pământului este un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an. Această acţiune constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții.

Astfel, dacă astăzi, cei 890 de mii de utilizatori ai Gas Natural Fenosa ar deconecta energia electrică timp de o oră se vor economisi circa 900 de mii de kilowaţi pe oră, adică aproximativ un milion 800 de mii de lei. Acest lucru ar proteja planeta de încă 500 de tone de gaze cu efect de seră. Prima Oră a Pământului a avut loc la Sydney, Australia, între orele 19:30 și 20:30 în data de 21 martie 2007.