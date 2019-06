Astăzi începe postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Creştinii ortodocşi intră astăzi în postul "Sfinților Apostoli Petru şi Pavel", numit şi postul "Cincizecimii". Până în 12 iulie, credincioşii se vor abţine de la carne, ouă şi lactate, iar sâmbăta şi duminica vor avea dezlegare la peşte. Acest post marchează perioada secerișului, de aceea, în ajun, oamenii au sfinţit făină şi pâine.



"Familia mea ţine toate posturile, deja sunt mulţi ani la rând şi a devenit o tradiţie şi transmitem aceasta şi la copii noştri la nepoţi.Venim la biserică, ne abţinem de la carne, lactate."



"Fără doar şi poate sunt apostolii cei mai importanţi, care au îndemnat şi-au pus bazele şi temelia bisericii. Noi nu-i putem neglija ."



"Acesta este un post care ne aduce satisfacţie morală, spirituală un ajutor de la Domn. Este un post care ne aduce credinţă mare în suflet, dar este şi un post care e folositor organismului."



Acest post are mai puţine restricţii alimentare.

"În zilele de luni, miercuri şi vineri să se consume legume fără de untdelemn. Marțea şi joia să fie dezlegare la untdelemn. Iar sâmbăta şi duminica se face dezlegare şi la peşte. Aceasta este regula de postire, dar este important să nu ne oprim la post doar ca bucate, ci şi la lăsare de păcate. Pentru că întotdeauna în post, recomandăm credincioşilor să vină să primească Sfintele Taine", a spus OCTAVIAN MOŞIN, parohul Bisericii ”Întâmpinarea Domnului”.



Postul "Sfinților Apostoli Petru şi Pavel" nu are o durată fixă, perioada sa variază de la an la an, în funcţie de Sărbătoarea Paştelui.