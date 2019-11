Astăzi este Ziua internaţională a bărbaţilor

Ziua internaţională a bărbaţilor, sărbătorită la data de 19 noiembrie, a crescut de la un an la altul în amploare, ajungând, în prezent, să fie marcată în peste 80 de state ale lumii.



Desfăşurată anul acesta sub genericul ''Making a Difference for Men and Boys'', Ziua internaţională a bărbaţilor îşi propune să sprijine fiecare persoană în parte, dar şi familiile, comunităţile religioase, organizaţiile guvernamentale sau non-guvernamentale să influenţeze pozitiv vieţile bărbaţilor şi băieţilor din societate, promovând, totodată, necesitatea de a-i valoriza pe aceştia, precum şi sănătatea şi bunăstarea lor, se arată pe site-ul dedicat acestei zile.



În prezent, bărbaţii se confruntă cu o serie de provocări, îndeosebi în ceea ce priveşte sănătatea. Studiile recente arată că: rata de suicid în rândul bărbaţilor este de trei ori mai mare decât în cazul femeilor; 1 din 3 bărbaţi a fost victima violenţei domestice; bărbaţi mor cu 4-5 ani, în medie, mai devreme decât femeile; riscul de cancer pulmonar sau de boli cardiovasculare este de aproape două ori mai mare la bărbaţi decât la femei.



Această zi promovează modelele masculine pozitive, bărbaţii care, prin puterea exemplului, influenţează în bine atât dezvoltarea întregii societăţi cât mai ales pe cea a băieţilor cărora le sunt mentori, arătându-le acestora care sunt adevăratele valori, caracterul şi responsabilităţile unui bărbat.



Ziua internaţională a bărbaţilor precede Ziua universală a copiilor, celebrată la 20 noiembrie, formând astfel o perioadă de 48 de ore de sărbătoare pentru bărbaţi şi copii şi pentru relaţia specială pe care aceştia o împărtăşesc.