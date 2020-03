Astăzi este marcataă Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei

Uniunea Internaţională Împotriva Tuberculozei a propus, în 1982, ca 24 martie să fie recunoscută oficial ca zi internaţională dedicată eradicării tuberculozei, pentru că la această dată, în 1882, bacteriologul german Robert Koch a informat oficial comunitatea ştiinţifică internaţională că a descoperit bacilul TB.În 1995, ziua de 24 martie a fost recunoscută oficial ca zi mondială de luptă împotriva TB, când Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Fundaţia Regală Olandeză Împotriva Tuberculozei au organizat un eveniment de amploare în Haga, precizează site-ul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, www.who.int , citează agerpres.ro Persoanele infectate cu bacterii TB care au sisteme imunitare compromise - cum ar fi persoanele infectate cu HIV, afectate de malnutriţie sau cu diabet, persoanele fumătoare - au un risc crescut de a se îmbolnăvi. Eforturile globale în combaterea tuberculozei au salvat, din 2000, peste 58 de milioane de persoane, conform www.who.int. În 2019, OMS a lansat un apel către toate guvernele, comunităţile afectate, organizaţiile şi societatea civilă, partenerii naţionali şi internaţionali, să-şi unească eforturile sub sloganul "Find. Treat. All. #EndTB", pentru a se asigura că nimeni nu rămâne în afara acestor măsuri, se mai arată pe site-ul www.who.int. Strategia Naţională de Control a Tuberculozei în România 2015-2020 (document aprobat de Guvernul României prin HG.121/2015) urmăreşte asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare şi creştere a aderenţei la tratament pentru bolnavii cu tuberculoză şi, în special, tuberculoză multidrog-rezistentă, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Scopul acestei Strategii este eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România până în 2050, potrivit site-ului www.ms.ro. Proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente" beneficiază de cofinanţare din fonduri europene nerambursabile în valoare de 63,3 milioane lei, la care se adaugă contribuţia din bugetul Ministerului Sănătăţii, în valoare de 975 mii lei. Beneficiarul acestui Proiect este Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta". Proiectul are o perioadă de derulare de cinci ani (martie 2018 - 2023) şi este axat pe prevenirea, screeningul şi diagnosticul tuberculozei (TB), inclusiv al tuberculozei latente, într-un grup ţintă de 75.010 persoane la nivel naţional, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunităţi rurale, persoane fără adăpost, persoane care suferă de dependenţă de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar.În activitatea de screening, Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" foloseşte trei caravane mobile, dotate şi acreditate pentru screening radiologic şi diagnostic molecular rapid al tuberculozei. În acelaşi timp, proiectul urmăreşte optimizarea diagnosticării şi a tratamentului împotriva TB pentru 15.003 de români, care are putea fi depistaţi în urma screeningului, prin activităţi care includ reevaluarea periodică, în vederea creşterii aderenţei la tratament, precum şi prin elaborarea de rapoarte, studii şi propuneri de politici publice pe baza datelor obţinute în urma acţiunilor de screening, în conformitate cu Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015-2020, precizează site-ul www.ms.ro