Astăzi este marcată Ziua Siguranţei pe Internet

Anul acesta, Ziua Siguranţei pe Internet este marcată pretutindeni în lume, în evenimentele organizate fiind implicate peste 140 de ţări, potrivit https://www.betterinternetforkids.eu/ Această zi are drept scop sensibilizarea cu privire la utilizarea în siguranţă a tehnologiei digitale. Cu prilejul Zilei Siguranţei pe Internet, milioane de persoane sunt solidare scopului misiunii de a face internetul un loc unde fiecare poate să utilizeze tehnologia în mod responsabil, cu respect, în mod critic şi creativ, conform site-ului https://www.facebook.com/SaferInternetDay Ziua Siguranţei pe Internet este marcată anual, începând din 2004, în luna februarie, în mai multe ţări ale lumii, şi are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil în ce priveşte tehnologia online şi telefoanele mobile, mai ales de către copii şi adolescenţi. Începând de la prima ediţie, din 2004, participarea la acest eveniment a fost din ce în ce mai mare, determinând o creştere a gradului de conştientizare generală, implicarea mai puternică a părţilor interesate în domeniul siguranţei internetului şi un nivel ridicat al interesului media, scrie agerpres.ro Marcarea Zilei Siguranţei pe Internet oferă posibilitatea de a evidenţia utilizările pozitive ale tehnologiei precum şi rolul pe care toţi îl putem avea în crearea unei comunităţi online mai bune şi mai sigure. În evenimente se pot implica tineri, părinţi, îngrijitori, profesori, companii etc.În 2018, cu prilejul Zilei Siguranţei pe Internet, a fost lansată campania de conştientizare #SaferInternet4EU, care promovează siguranţa online, educaţia în domeniul mass-media şi igiena cibernetică în rândul cetăţenilor europeni de pretutindeni. Campania #SaferInternet4EU continuă şi în 2019, se menţionează pe site-ul https://www.betterinternetforkids.eu/.În România, Ziua Siguranţei pe Internet a fost marcată pentru prima dată în 2008, iar de atunci este marcată în fiecare an prin diverse evenimente.La 7 februarie 2017, Discovery România a iniţiat, cu ocazia acestei zile, o campanie anti-cyberbullying.În data de 6 februarie 2018, organizaţia ''Salvaţi Copiii'' a prezentat date potrivit cărora raportările de imagini pe internet cu conţinut pornografic infantil înregistrate la linia esc_ABUZ, susţinută de ''Salvaţi Copiii'' în cadrul proiectului "Ora de Net", s-a dublat în 2017 faţă de 2016. Astfel, în 2017, dintre cele 2.602 de cazuri raportate în total, 1.602 se referă la conţinut pornografic infantil, iar în 2016 s-au înregistrat 1.887, dintre care 857 au fost identificate cu conţinut pornografic infantil, indică datele menţionate.