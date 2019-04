Astăzi este marcată Ziua Planetei Pământ

Ziua Internaţională a Mamei-Pământ este marcată de toate statele membre ale Naţiunilor Unite, fiind o iniţiativă ONU concretizată prin Rezoluţia 63/278, în 2009. "Mama-Pământ" este un concept antic comun în mai multe limbi şi culturi, recunoscând legătura noastră cu planeta care face posibilă existenţa omenirii. Această zi nu înlocuieşte celebrarea Zilei Planetei Pământ, prin ea se doreşte o subliniere a importanţei pe care trebuie să o acordăm planetei noastre. În unele părţi ale globului pământesc, ziua dedicată acestuia se marchează în luna martie odată cu echinocţiul de primăvară.Marcată pentru prima dată în 1970, Ziua Planetei Pământ a fost iniţiată de senatorul american Gaylord Nelson şi celebrată, iniţial, doar pe teritoriul SUA. Din 1990, datorită eforturilor depuse de activistul Denis Hayes, Ziua Planetei Pământ a început să fie organizată la nivel internaţional, în peste 140 de ţări, scrie agerpres.ro În 2019, ONU propune obiective comune pentru zilele dedicate Pământului pornind de la tema "Mama-Pământ: Educaţia şi Schimbările Climatice", sugestivă pentru misiunea de a lărgi şi diversifica mişcarea pentru mediu, la nivel mondial, potrivit site-urilor earthday.org. / un.org. Între obiective se află şi mobilizarea mai eficientă pentru a construi un mediu sănătos, durabil, prin combaterea schimbărilor climatice.Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la adresa dezvoltării durabile la nivel global şi reprezintă doar unul dintre multele dezechilibre cauzate de acţiunile nesustenabile ale omenirii, cu implicaţii directe asupra generaţiilor viitoare.Pământul cu ecosistemele sale reprezintă casa noastră. Pentru a obţine un echilibru echitabil între nevoile economice, sociale şi de mediu ale generaţiilor prezente şi viitoare, este necesar să se promoveze o armonie cu natura la nivel planetar, se menţionează pe www.un.org.Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi Acordul de la Paris încurajează cooperarea internaţională între părţi cu privire la educaţia privind schimbările climatice, formarea, conştientizarea opiniei publice, participarea populaţiei şi accesul acesteia la informaţie.Cu prilejul marcării celei de-a 10-a aniversări a Zilei internaţionale a Mamei-Pământ, al IX-lea Dialog Interactiv al Adunării Generale privind "Armonia cu Natura" ("Harmony with Nature") va avea loc la 22 aprilie 2019, la sediul ONU din New York, cu scopul unei dezbateri privind realizările din cadrul programului "Harmony with Nature" (lansat în 2009, când a fost adoptată şi prima rezoluţie a Adunării Generale ONU privind "Armonia cu Natura") în asigurarea unei educaţii incluzive, echitabile şi de calitate despre acţiunile care se impun de urgenţă pentru combatere schimbărilor climatice şi a impactului acestora asupra planetei.Pentru a accelera acţiunile de punere în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, Secretarul General al ONU, António Guterres, va găzdui la 23 septembrie a.c. "2019 Climate Action Summit".