Astăzi este marcată Ziua mondială pentru terapie fizică-kinetoterapie

Ziua mondială pentru terapie fizică - kinetoterapie este marcată în fiecare an la 8 septembrie pentru a creşte nivelul de conştientizare în ceea ce priveşte rolul profesiei în menţinerea şi îmbunătăţirea mobilităţii şi independenţei individului.Această zi a fost stabilită de Confederaţia Mondială pentru Terapie Fizică (WCPT), în anul 1951, anul fondării organizaţiei. Dacă la înfiinţare WCPT avea 11 organizaţii membre, în prezent numără 120 de organizaţii ce cuprind peste 450.000 de terapeuţi fizici din întreaga lume, potrivit www.wcpt.org.Tema din 2019 pentru marcarea acestei zile este dedicată Durerii cronice şi rolului Fizioterapiei în reducerea şi dispariţia acesteia. Deşi o problemă de sănătate subestimată, o durere cronică reprezintă o suferinţă umană ce interferează cu buna funcţionare în activităţile de zi cu zi a individului. De exemplu, durerea cronică lombară reprezintă, la nivel global, una dintre principalele cauze ale anilor de viaţă trăiţi cu dizabilitate, aşa cum arată datele unui studiu al Institute for Health Metrics and Evaluation, scrie agerpres.ro Kinetoterapeuţii, prin acţiunile lor, dezvoltă, întreţin şi restabilesc capacitatea funcţională maximă oamenilor, în circumstanţe în care mobilitatea lor este ameninţată de îmbătrânire, vătămare, durere, boli, tulburări, afecţiuni sau factori de mediu şi înţelegând că mişcarea funcţională este esenţială pentru ceea ce înseamnă a fi sănătos.