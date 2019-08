Astăzi este marcată Ziua mondială pentru asistenţă umanitară

Această zi are o dublă semnificaţie: de a evidenţia eforturile celor care îşi riscă în mod dezinteresat viaţa şi sănătatea pentru a-şi ajuta semenii aflaţi în situaţii extreme, precum şi de a atrage atenţia asupra faptului că milioane de oameni au nevoie de asistenţă umanitară.



Data de 19 august a fost stabilită de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008. În 2003, aceasta a fost ziua în care Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului şi reprezentantul special al Secretarului General în Irak, Sergio Vieira de Mello, şi-a pierdut viaţa în timpul unei misiuni umanitare în Irak, alături de alţi 21 de asistenţi umanitari. Peste 100 de asistenţi umanitari au fost răniţi.



Ediţia din 2019 a Zilei mondiale pentru asistenţă umanitară este dedicată femeilor implicate în acţiuni umanitare din zonele de criză de pe mapamond. Sub titlul "#WomenHumanitarians", campania gândită de ONU urmăreşte atât să le fie recunoscătoare femeilor care ajută victimele nevinovate ale conflictului din Afganistan sau victimele lipsei de alimente din zona de tranziţie Sahel din Africa, cât şi să atragă atenţia asupra femeilor ce sunt, la rândul lor, victime în Africa Centrală, Sudanul, Siria sau Yemen, scrie agerpres.ro.



Potrivit ONU, "femeile reprezintă un procent mare dintre cei care îşi riscă viaţa pentru a-i salva pe alţii. De multe ori, ele sunt primele care se implică şi ultimele care pleacă. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de femei pentru a consolida asistenţa umanitară globală", arată www.un.org.



În anul 2018, ca şi în 2017, Ziua mondială pentru asistenţă umanitară s-a desfăşurat sub sloganul ''#NotATarget'' (''#NuSuntOŢintă''), cu referire la victimele nevinovate ale conflictelor armate, potrivit http://www.un.org/. Foarte multe victime civile sunt ucise de gloanţele trase într-un conflict care nu le aparţine, nenumărate familii rămân fără adăpost, copiii nu mai au unde învăţa, iar comunităţile sunt dezbinate şi distruse. Această cascadă a haosului are efecte dramatice atât pentru cei care, în prezent, sunt prinşi în zone de conflict, cât şi pentru generaţiile viitoare. De aceea, ONU a subliniat că civilii nu sunt şi nu trebuie să fie o ţintă, folosindu-se în acest sens de reţelele de socializare pentru a disemina mesajul.



La 30 iulie 2019, Achim Steiner, administratorul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a lansat un nou apel comunităţii internaţionale pentru a-şi continua angajamentul în conflictul din Yemen, făcând apel la solidaritate pentru a pune astfel capăt "celei mai grave crize umanitare din lume". "Douăzeci de milioane (de persoane - n.red.), adică mai mult de două treimi din cetăţenii yemeniţi, au nevoie de ajutor umanitar", a declarat Achim Steiner.