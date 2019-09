Astăzi este marcată Ziua mondială de monitorizare a apei

Ziua mondială de monitorizare a apei este marcată, în fiecare an, la 18 septembrie, potrivit www.worldwatermonitoringday.org. Este o iniţiativă globală menită să determine oamenii din întreaga lume să testeze calitatea apei locale şi să încurajeze acţiunile de protejare a apei.Element indispensabil vieţii - orice formă de viaţă cunoscută având nevoie de aceasta pentru a exista, apa este, totodată, un "solvent universal" ce colectează elemente din mediul înconjurător, pe care apoi le transportă direct în casele şi în corpurile noastre. Ziua monitorizării apei a fost instituită pentru a încuraja şi a educa oamenii cu privire la modul în care pot monitoriza componentele apei din zona în care locuiesc, notează site-ul www.daysoftheyear.com. Poluarea apei este o problemă serioasă, iar cu fiecare an care trece este tot mai important să învăţăm cum să o identificăm, dar şi să o prevenim.Ziua de monitorizare a apei a fost iniţiată în anul 2003, de America's Clean Water Foundation, cu intenţia de a fi un program adresat oamenilor de pe tot globul cu scopul de a-i sensibiliza cu privire la problemele legate de poluarea apei şi pentru a-i determina să testeze apele locale.Această zi a fost marcată, la început, o lună mai târziu, la 18 octombrie - aniversarea adoptării, în 1972, în SUA, a Legii Apei Curate (Clean Water Act), în baza căreia a început refacerea şi protejarea resurselor de apă ale ţării, se arată pe site-ul https://anydayguide.com. Dar, pentru a facilita participarea în acele părţi ale lumii unde temperaturile ajung la punctul de îngheţ la acel moment, .în 2007 data a fost schimbată cu 18 septembrie.Cu prilejul Zilei mondiale de monitorizare a apei, marcată în multe ţări din întreaga lume, sunt prelevate probe din corpurile de apă ale ţărilor participante. Copiii şi adulţii folosesc un kit simplu ce permite tuturor să stabilească parametrii de calitate a apei. Rezultatele obţinute sunt împărtăşite, apoi, prin intermediul site-ului dedicat Zilei mondiale de monitorizare a apei. Comunicarea acestor informaţii atrage atenţia asupra importanţei calităţii apei.Ziua mondială de monitorizare a apei (World Water Monitoring Day) este sărbătorită oficial în data de 18 septembrie; cu toate acestea, perioada de monitorizare a apei a fost extinsă pentru prima dată în 2009, din 22 martie până la 31 decembrie, www.nireas-iwrc.org.EarthEcho Water Challenge, fostul World Water Monitoring Challenge, este un program al EarthEcho International, care se desfăşoară anual începând cu 22 martie - când se marchează Ziua mondială a apei (ONU), până în decembrie. Programul doreşte să stimuleze implicarea publică în acţiunea de protejare a resurselor de apă ale planetei şi să determine cetăţenii să monitorizeze calitatea corpurilor de apă locale, scrie agerpres.ro EarthEcho International este o organizaţie nonprofit întemeiată pe convingerea că tinerii au puterea de a schimba planeta. Fondată, în 2000, de fraţii Philippe şi Alexandra Cousteau în onoarea tatălui lor, Philippe Cousteau Sr., fiul legendarului explorator Jacques Yves Cousteau, organizaţia are misiunea de a inspira tinerii din întreaga lume să acţioneze acum pentru un viitor durabil. Credinţa lui Philippe Sr. "într-o lume în care fiecare copil poate să respire aer curat, să bea apă curată şi să meargă pe iarba verde sub un cer albastru" serveşte drept viziune a organizaţiei până în zilele noastre, potrivit site-ului EarthEcho International.Ziua de monitorizare a apei ne aminteşte că este vremea să verificăm calitatea apei, prin acţiuni simple precum testarea calităţii apei la nivel local, schimbul de date pe plan internaţional şi luarea de măsuri pentru protejarea resurselor de apă.