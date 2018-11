Astăzi este marcată Ziua Mondială a Prematurităţii

Fiecare al zecelea copil născut în Moldova apare pe lume înainte de termen. În semn de solidaritate cu ei, la Maternitatea nr. 1 din Capitală a fost marcată Ziua Mondială a Prematurităţii. Zeci de mămici au fost invitate la o serbare, unde copii lor au avut parte de multe surprize.



Tatiana Şendrea a avut parte de experienţa unei naşteri premature în 2017. În a 26-a săptămână de sarcină, a adus pe lume o fetiţă de numai 780 de grame. După două luni petrecute incubator, bebeluşul avea două kilograme. Asta chiar dacă în primele zile de viaţă, medicii erau rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire.



"Au fost nişte emoţii sincer să vă spun pentru mine a fost o poveste şi încă este. Prima dată îmi era frică să o ţin în braţe sau s-o schimb, dar încetul cu încetul am luat-o în braţe", a spus Tatiana Şendrea, mamă care a născut prematur.



Acum, Mihaela are un anişor, iar medicii spun că fetiţa este perfect sănătoasă. Despre amintirile dulci-amare ale unei naşteri premature ne-au povestit şi alte mămici. Femeile spun că le-a fost foarte greu, însa zâmbetul copiilor lor le-a dat putere să treacă peste toate.



"Am născut două fetiţe premature la 35 săptămîni. Primele emoţii erau foarte şi foarte stresante pentru că ele s-au născut atât de micuţe."



"Foarte mari emoţii. Şi durerile au fost mari, dar când mi-a pus pe burtă copilul a dispărut tot."



Doctorii de la Maternitatea nr. 1 afirmă că în secțiile Terapie Intensivă Neonatală se depun eforturi imense pentru a-i salva pe bebeluşii de doar câteva sute grame.



"Fiecare copil carese află în terapie intensivă trezeşte emoţii atât părinţilor cât şi pentru personalul medical. Scopul nostru de bază este ca fiecare copil prematur să ieasă învingător din această bătălie cu viaţa", a declarat Carolina Călugăreanu, medic neonatolog.



Anual, în Moldova se nasc prematur în jur de 2000 de copii. Fenomenul este principala cauză a mortalităţii bebeluşilor. La nivel mondial, se înregistrează un milion de decese în fiecare an.