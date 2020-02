Astăzi este marcată Ziua mondială a ONG-urilor

Ziua Mondială a ONG-urilor este sărbătorită, în fiecare an, la 27 februarie. Sărbătoarea a fost recunoscută oficial la 17 aprilie 2010 de către Consiliul Statelor Mării Baltice, la cel de-al IX-lea Forum al ONG-urilor la Marea Baltică, reuniune care a avut loc în Lituania, potrivit https://worldngoday.org. Ţările membre ale Forumului ONG-urilor la Marea Baltică sunt: Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia, Norvegia şi Suedia.Abia peste doi ani, Ziua Mondială a ONG-urilor a fost adoptată oficial de către Consiliul Statelor Mării Baltice prin Rezoluţia finală la cel de-al X-lea Forum al ONG-urilor, din 23-25 aprilie 2012, care a avut loc la Universitatea Humboldt din Berlin, Germania, scrie agerpres.ro Ziua Mondială a ONG-urilor a fost marcată, pentru prima dată, în 2014 de către Organizaţia Naţiunilor Unite, liderii Uniunii Europene şi organizaţiile internaţionale. Până în prezent, această zi a fost marcată în 96 ţări de pe şase continente.Ziua dedicată ONG-urilor din întreaga lume îşi propune să inspire oamenii să se implice mai activ în cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi să încurajeze o conlucrare mai mare între ONG-uri şi sectorul public, cât şi cel privat. De Ziua Mondială a ONG-urilor, asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile de pe glob pot împărtăşi cunoştinţe şi experienţe. Această zi are drept scop educarea persoanelor din întreaga lume asupra rolului ONG-urilor şi impactul politicilor acestora.Termenul de "organizaţie non-guvernamentală" a fost definit prin articolul 71 din Carta Naţiunilor Unite, în 1945. O organizaţie non-guvernamentală poate fi orice fel de organizaţie, cu condiţia să fie independentă de influenţa guvernului şi să nu aibă scop lucrativ. Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri), denumite adesea organizaţii non-profit, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii caritabile, etc., sunt grupuri non-profit, bazate pe implicarea cetăţenilor, care funcţionează independent de guvern. În fiecare ţară, există numeroase entităţi ONG, de la organizaţii mai mari, asociaţii profesionale şi camere de comerţ până la organizaţii mai mici, de caritate, locale, organizaţii de bază din fiecare oraş sau district, care reprezintă o multitudine de interese, sectoare şi activităţi.Ziua Mondială a ONG-urilor oferă prilejul de a se celebra rolul remarcabil pe care îl joacă societatea civilă prin eforturile pe care le depune, pentru a se asigura că drepturile fundamentale ale omului sunt respectate şi că nimeni nu este lăsat în urmă, notează site-ul https://eeas.europa.eu . Potrivit acestuia, Uniunea Europeană va continua să acţioneze pentru apărarea unui mediu deschis şi propice de manifestare pentru societatea civilă, atât în Europa, cât şi în ţările partenere. ONG-urile joacă un rol de prim-plan în cadrul instrumentelor de finanţare externă ale Uniunii Europene. UE acordă anual un sprijin în valoare de două miliarde de euro organizaţiilor societăţii civile locale din ţările partenere. Această sumă reprezintă 73% din sprijinul acordat acestor organizaţii la nivel mondial, UE fiind astfel principalul donator la nivel internaţional în ceea ce priveşte sprijinirea societăţii civile la nivel local.Primul şi cel mai longeviv ONG din lume, Anti-Slavery International, datează din 1839, menţionează site-ul https://www.creart.ro . A fost înfiinţat la Londra de către un reverend activist şi intelectualii din jurul său, iar misiunea sa, aşa cum o arată şi numele, era abolirea sclaviei din Marea Britanie şi din întreaga lume. Astăzi, organizaţia luptă împotriva unor forme moderne de sclavie precum: munca forţată, căsătoriile aranjate, exploatarea copiilor prin muncă, exploatarea imigranţilor, traficul de persoane ş.a.O altă organizaţie non-guvernamentală longevivă este Crucea Roşie, prima organizaţie umanitară dedicată sănătăţii, care a fost fondată la Geneva (Elveţia) în 1863 de către un jurist şi un afacerist afectaţi de ororile războaielor civile la care asistaseră pe diferite continente. Cu o tradiţie de peste 150 de ani, organizaţia îşi urmează misiunea de a ajuta victimele războaielor şi a celor cu probleme socio-politice, prin donaţii şi implicare directă.În prezent, există aproximativ zece milioane de ONG-uri în toată lumea, conform statisticilor www.ongood.ngo , preluate de https://www.creart.ro . Trei din patru angajaţi din ONG-uri sunt femei, iar majoritatea poziţiilor de "leadership" sunt ocupate de bărbaţi. Sunt peste 129.000 de organizaţii în beneficiul public care generează mai bine de 53 de miliarde de euro anual. Numărul de persoane care donează către un ONG a crescut de la 1,2 miliarde în 2011, la 1,4 miliarde în 2014, iar până în 2030 se presupune că va creşte până la 2,5 miliarde.