Astăzi este marcată Ziua Mondială a Libertăţii Preseii: Publika TV face apel la respectarea libertăţii

Astăzi este marcată Ziua Mondială a Libertăţii Presei, instituită în 1993 de către Adunarea Generală a ONU. Această zi este un prilej în plus pentru Publika TV pentru a-şi respecta angajamentul de a informa în continuare telespectatorii şi de a fi aproape de oameni.Ziua Mondială a Libertăţii Presei a fost declarată după ce, Conferinţa Generală UNESCO, în anul 1991 a adoptat o rezoluţie. Documentul prevede că o presă liberă, pluralistă şi independentă este o componentă esenţială a oricărei societăţi democratice. Ziua Mondială a Libertăţii Presei este un prilej pentru a celebra principiile care stau la baza libertății de exprimare, a evalua starea libertății presei în lume, a reînnoi eforturile pentru apărarea independenței mass-media, a reflecta cu privire la problemele libertății presei și a eticii profesionale. Publika TV este singura televiziune de ştiri din ţara noastră. De zece ani, echipa noastră se implică în problemele care au contat pentru cetăţeni şi pentru ţară. Ştirile noastre sunt singura formă de comunicare cu lumea şi sunt instrumentul prin care încercăm să asigurăm democraţia, libertatea şi drepturile oamenilor."Am avut marele noroc să lucrez în toată această perioadă alături de oameni profesionişti şi, spre marele regeret al unor "neprieteni" de ai noştri, am rămas în picioare, am făcut faţă multor provocări şi vom rămâne în picioare în continuare. Singurii la care ne raportăm noi sunt telespectatorii noştri, care au fost mulţi, sunt mulţi şi devin din ce în ce mai mulţi, iar asta ne bucură şi pentru asta le mulţumim".În acest timp, ne-am convins că avem nevoie de libertatea de a spune lucrurilor pe nume şi de curajul de a arăta problemele cu care se confruntă oamenii. Ne dorim să putem să ne bucurăm de libertate, să continuăm să practicăm un jurnalism liber, etic, echidistant. Vrem să asigurăm, în continuare, în materialele noastre, pluralismul de opinie. Echipa Publika TV face apel la asigurarea libertăţii presei, care este indispensabilă unei societăţi democratice.