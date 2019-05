Astăzi este marcată Ziua mondială a libertăţii presei

Marcată în fiecare an la 3 mai, Ziua mondială a libertăţii presei este celebrată prin numeroase evenimente organizate la nivel mondial.

Ziua mondială a libertăţii presei reprezintă un prilej de a sărbători principiile fundamentale ale libertăţii presei, de a evalua situaţia libertăţii presei în lume, de a apăra mass-media de atacurile asupra independenţei sale şi de a aduce un omagiu jurnaliştilor care şi-au pierdut viaţa în timpul exercitării profesie, potrivit www.un.org.



Aflată la cea de-a 26-a ediţie, Ziua mondială a libertăţii presei este organizată de iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) împreună cu Comisia Uniunii Africane şi guvernul Republicii Federale Democratice din Etiopia. Evenimentul principal se desfăşoară la Addis Abeba, în perioada 1-3 mai la sediul Uniunii Africane.



Tema din acest an este "Mass-media pentru democraţie: jurnalism şi alegeri într-o perioadă de dezinformare" şi se axează pe provocările actuale cu care se confruntă mass-media în zilele electorale, precum şi pe rolul jurnalismului în procesele de pace şi reconciliere, scrie agerpres.ro



În fiecare an, cu prilejul sărbătoririi Zilei mondiale a libertăţii presei are loc decernarea Premiului Mondial pentru Libertatea Presei UNESCO / Guillermo Cano. În 2019, festivităţile sunt organizate la Addis Abeba.



Jurnaliştii Kyaw Soe Oo şi Wa Lone (Myanmar) împart Premiul pentru libertatea presei UNESCO / Guillermo Cano în 2019. În prezent condamnaţi la şapte ani de închisoare, în momentul arestării lor la Yangon, la 12 decembrie 2017, aceştia lucrau pentru agenţia de ştiri Reuters, informând despre presupusele încălcări ale drepturilor omului în statul Myanmar, potrivit en.unesco.org.



Premiul, în valoare de 25.000 de dolari, este decernat în fiecare an, din 1997, unei persoane, organizaţii sau instituţii ce se remarcă prin contribuţia esenţială la apărarea sau promovarea libertăţii presei, oriunde în lume. Premiul este finanţat de Fundaţia Guillermo Cano Isaza (Columbia), Fundaţia Helsingin Sanomat (Finlanda) şi The Namibia Media Trust. Premiul poartă numele jurnalistului columbian Guillermo Cano, asasinat în 1987, pentru că a denunţat activităţile traficanţilor de droguri din ţara sa. Juriul internaţional este alcătuit din 14 jurnalişti profesionişti şi directori de publicaţii din toată lumea.



Ziua mondială a libertăţii presei a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU, în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiunii a Conferinţei Generale a UNESCO în 1991. ONU a declarat ziua de 3 mai - Ziua mondială a libertăţii presei - pentru a aduce în atenţia publică importanţa şi necesitatea respectării libertăţii de exprimare, conform articolului 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: "Orice om are dreptul la libertatea exprimării opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat" dar şi ca un răspuns la o chemare a jurnaliştilor africani, care, în 1991, a produs Declaraţia Windhoek privind pluralismul şi independenţa mijloacelor de informare în masă.