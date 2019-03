Astăzi este marcată Ziua mondială a asistenţei sociale

Tema din acest an este ''Promovarea Importanţei Relaţiilor Umane'', aceasta face parte din Agenda Globală a Asistenţei Sociale şi este sărbătorită pentru doi ani, respectiv 2019 şi 2020.Această zi a fost instituită pentru a creşte gradul de conştientizare a nevoii de investiţie în servicii sociale de calitate, pentru că astfel pot fi susţinute schimbări sustenabile în vieţile oamenilor, indică site-ul oficial al Centrului de Formare şi Evaluare în Asistenţă Socială.Ziua mondială a asistenţei sociale repune în discuţie numărul redus de ore pe care asistentul social îl are la dispoziţie pentru realizarea unei relaţii umane de calitate.Cu prilejul acestei zile, asistenţii sociali şi specialiştii implicaţi în serviciile de asistenţă socială atrag atenţia asupra a două aspecte importante: creşterea birocraţiei la nivelul serviciilor sociale generează scăderea timpului petrecut de asistentul social cu persoane care au nevoie de sprijin, precum şi valorizarea relaţiilor umane în cadrul procesului de asistenţă şi evidenţierea impactului pe care relaţiile umane îl au în procesul de schimbare a vieţii oamenilor.Asistenţii sociali au un rol fundamental în sănătatea fiecărei societăţi, ei construiesc relaţii profesionale cu persoanele care au nevoie de suport, scrie agerpres.ro ''Pentru a reuşi să-i ajute pe oameni să-şi schimbe (transforme) viaţa într-un mod sustenabil, asistentul social trebuie să construiască întreaga relaţie profesională prin şi pe baza unei relaţii umane de calitate'', potrivit directorului executiv al Centrului de Formare şi Evaluare în Asistenţă Socială, Ana Rădulescu, indică https://cfcecas.ro Marcarea acestei zile a fost lansată de Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali în anul 1983 şi ulterior de organizaţii precum Asociaţia Internaţională a Şcolilor de Asistenţi Sociali. Este marcată anual în cea de-a treia zi de marţi a lunii martie. Organizaţiile de profil din întreaga lume marchează această zi prin diferite manifestări menite să crească gradul de conştientizare la nivelul guvernelor, comunităţilor şi grupurilor profesionale asupra contribuţiilor unice şi semnificative ale profesiei de asistent social.Asociaţia Internaţională a Şcolilor de Asistenţi Sociali şi Federaţia Internaţională a Asistenţilor Sociali au statut consultativ special pe lângă Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite, din 1947 respectiv 1959. În comun, reprezentanţii acestor organizaţii au marcat prin diferite evenimente Ziua mondială a asistenţilor sociali la sediul din New York al ONU începând cu 1983 şi la sediul de la Geneva, începând cu 2012. În mod sporadic, această zi a fost marcată la sediile din Viena, Nairobi şi Santiago de Chile, iar în anul 2017 a fost marcată pentru prima dată la sediul ONU din Bangkok.Obiectivele acestei zile în cadrul ONU sunt: consolidarea actualelor , parteneriate sau relaţii de cooperare cu organizaţii ale ONU sau organizaţii neguvernamentale aliate sau stabilirea unora noi; răspândirea cunoştinţelor despre asistenţă socială, valorile sale, principiile sau metodele de practică şi teorie între organizaţiile ONU şi organizaţii neguvernamentale aliate; sublinierea acţiunilor de asistenţă socială, a politicilor şi reuşitelor pentru obţinerea obiectivelor comune, conform http://cdn.ifsw.org.