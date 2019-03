Astăzi este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale

În această zi, în 1960, poliţia a deschis focul şi a ucis 69 de persoane la o demonstraţie paşnică din Sharpeville, Africa de Sud, împotriva legilor care justificau apartheidul. Proclamând Ziua în 1966, Adunarea Generală a cerut comunităţii internaţionale să-şi intensifice eforturile pentru a elimina toate formele de discriminare rasială (Rezoluţia 2142).De atunci, sistemul de apartheid din Africa de Sud a fost înlăturat, legile şi practicile rasiste au fost eliminate în multe ţări şi a fost construit un cadru internaţional pentru combaterea rasismului, ghidat de Convenţia Internaţională privind Eliminarea Discriminării Rasiale.Potrivit ONU, Convenţia se apropie acum de ratificarea universală, totuşi, multe persoane, comunităţi şi societăţi suferă de nedreptatea şi stigmatizarea pe care le aduce rasismul.Discriminarea rasială şi etnică are loc permanent, împiedicând progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume. Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme - de la negarea principiilor de bază ale egalităţii între oameni până la a genera ura etnică care poate duce la genocid - toate acestea putând distruge vieţi şi fractura comunităţi.Lupta împotriva rasismului este o chestiune prioritară pentru comunitatea internaţională şi se află în centrul activităţii Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, informează ONU.Încă de la înfiinţare, Organizaţia Naţiunilor Unite a fost preocupată de această problemă, iar interzicerea discriminării rasiale este consacrată în toate instrumentele internaţionale fundamentale ale drepturilor omului. Ea impune obligaţii statelor şi le încurajează să elimine discriminarea în sfera publică şi privată. Principiul egalităţii cere, totodată, statelor să adopte măsuri speciale pentru a elimina condiţiile care cauzează sau contribuie la perpetuarea discriminării rasiale.În 2001, Conferinţa mondială împotriva rasismului, desfăşurată la Durban, în Africa de Sud, a elaborat cel mai autoritar şi cuprinzător program pentru combaterea rasismului, a discriminării rasiale, a xenofobiei şi a intoleranţei asociate, arată ONU. În aprilie 2009, Conferinţa de examinare de la Durban a evaluat progresele înregistrate la nivel global în depăşirea rasismului şi a concluzionat că au rămas multe de realizat. Dar cu prilejul acestui eveniment s-a obţinut o reînnoire a angajamentului internaţional faţă de agenda antirasism.Pentru a marca cea de-a zecea aniversare a adoptării Declaraţiei şi a Programului de acţiune de la Durban, Adunarea Generală a ONU a organizat la New York, în septembrie 2011, o întâlnire la nivel înalt, la care liderii mondiali au adoptat o declaraţie politică care proclama hotărârea fermă de a face lupta împotriva rasismului, a discriminării rasiale, a xenofobiei şi a intoleranţei asociate o prioritate majoră pentru ţările lor, scrie agerpres.ro Tema Zilei internaţionale pentru eliminarea discriminării rasiale 2019, "Mitigating and countering rising nationalist populism and extreme supremacist ideologies", priveşte diminuarea şi contracararea populismului naţionalist în creştere şi a ideologiilor extremiste.În acest sens, ONU face cunoscut că mişcări extremiste rasiste bazate pe ideologii care caută să promoveze agende populiste, naţionaliste se răspândesc în diferite părţi ale lumii, alimentând rasismul, discriminarea rasială, xenofobia şi intoleranţa, adesea vizând migranţi şi refugiaţi, precum şi persoane de origine africană.Totodată, în recenta sa rezoluţie privind eliminarea rasismului, Adunarea Generală a ONU a reiterat faptul că toate fiinţele umane sunt născute libere şi egale în demnitate şi drepturi şi au potenţialul de a contribui constructiv la dezvoltarea şi bunăstarea societăţilor lor. Rezoluţia a subliniat că orice doctrină a superiorităţii rasiale este ştiinţific falsă, condamnabilă din punct de vedere moral, nedreaptă şi periculoasă din punct de vedere social şi trebuie respinsă, împreună cu teorii care încearcă să determine existenţa unor rase umane separate.