Astăzi este marcată Ziua internaţională de conştientizare a albinismului

Persoanele cu albinism se confruntă cu multiple forme de discriminare pe mapamond. Albinismul este încă profund neînţeles, atât la nivel social, cât şi medical. Înfăţişarea persoanelor cu albinism reprezintă adesea motivul unor credinţe eronate şi al unor mituri influenţate de superstiţii, care determină marginalizarea sau excluziunea socială şi conduce la stigmatizare şi discriminare, notează www.un.org În unele comunităţi credinţele eronate şi miturile, influenţate de superstiţie, supun siguranţa şi vieţile persoanelor cu albinism unui risc constant. Aceste credinţe şi mituri sunt transmise de sute de ani şi sunt prezente în atitudini culturale şi practici din întreaga lume. Discriminarea şi violenţa împotriva persoanelor cu albinism afectează în mare parte copiii, persoanele vârstnice şi femeile. În unele ţări, femeile care nasc copii cu albinism sunt respinse de soţii lor, iar copiii sunt abandonaţi sau sunt victime ale infanticidelor.La 18 decembrie 2014, Adunarea Generală a adoptat Rezoluţia A/RES/69/170, prin care se proclama Ziua internaţională de conştientizare a albinismului la 13 iunie, începând cu anul 2015. Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU a adoptat o rezoluţie în 2013 (A/HRC/RES/23/13), solicitând prevenirea atacurilor şi discriminării împotriva persoanelor cu albinism. În plus, ca răspuns la apelul organizaţiilor societăţii civile care militau pentru considerarea persoanelor cu albinism drept un grup cu nevoi specifice şi care necesită o atenţie specială, la 26 martie 2015, Consiliul a creat mandatul Expertului Independent privind exercitarea drepturilor omului de către persoanele cu albinism, scrie agerpres.ro În perioada 2000-2013, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a primit peste 200 de raportări de omoruri şi mutilări ale persoanelor cu albinism în scopuri ritualice, comise în 15 state. Cifrele reale ar putea fi mult mai mari, evidenţiază albinism.ohchr.org.Potrivit albinism.ohchr.org, albinismul reprezintă o condiţie genetică moştenită de la ambii părinţi, care poate apărea în orice colţ al lumii, indiferent de etnie sau gen. Statistica arată că 1 din 5.000 de oameni din Africa Subsahariană şi 1 din 20.000 de oameni din Europa şi America de Nord are albinism. Termenul "persoană cu albinism" este preferat în schimbul denumirii "albinos", care adesea are caracter peiorativ. Lipsa pigmentului melanină din firul de păr, pielea sau ochii persoanelor cu albinism determină o vulnerabilitate la expunerea la soare, care poate conduce la cancer de piele şi afecţiuni grave de vedere.În 2019, sloganul Zilei internaţionale de conştientizare a albinismului este: "Încă în picioare" (Still Standing Strong). Potrivit iniţiatorilor, acesta reprezintă un apel la recunoaştere, celebrare şi susţinere a solidarităţii cu persoanele cu albinism din întreaga lume. Persoanele cu albinisim continuă să se confrunte cu obstacole şi provocări care le afectează drepturile, de la stigmatizare şi discriminare, la bariere în asigurarea sănătăţii, educaţiei şi neutralităţii în arena socială şi politică. În plus, în mai multe ţări, persoanele cu albinism sunt ţinte ale atacurilor, uneori criminale. În ciuda acestor ameninţări, aceşti oameni rămân pozitivi şi "încă în picioare", mai notează www.un.org.Apelul la solidaritate cu aceşti oameni din întreaga lume este promovat şi în mediul online, pagina dedicată acestei zile încurajând utilizarea hashtag-urilor: #stillstrong #iaad #iaad2019 #AlbinismDay #standupforhumanrights.Evenimentul "Încă în picioare", desfăşurat în marja celei de-a 12-a sesiuni a Conferinţei statelor parte a Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, se desfăşoară la 13 iunie 2019, la sediul ONU din New York.