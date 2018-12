Astăzi este marcată Ziua internaţională a voluntarilor

Ziua de 5 decembrie reprezintă o şansă unică pentru organizaţiile ce desfăşoară acţiuni de voluntariat cât şi pentru voluntari de a sărbători eforturile lor depuse de-a lungul unui an, de a împărtăşi cu ceilalţi valorile pe care le preţuiesc şi de a-şi promova munca în cadrul comunităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, agenţiilor ONU, autorităţilor guvernamentale sau în cadrul sectorului privat."Rolul divers şi dinamic al voluntariatului în promovarea obiectivelor dezvoltării durabile merită un sprijin puternic din partea guvernelor şi a altor părţi interesate. Cu ocazia acestei zile, doresc să mulţumesc voluntarilor pentru eforturile lor de a nu lăsa pe nimeni în urmă", sublinia António Guterres, secretarul-general al ONU, în mesajul său pentru Ziua internaţională a voluntarilor.Tema sub care această zi se desfăşoară în 2018 este "Volunteers build Resilient Communities", marcându-se astfel eforturile voluntarilor în consolidarea responsabilităţii locale şi a rezistenţei comunităţii în faţa dezastrelor naturale, a stresului economic şi a şocurilor politice. Evenimentul din 5 decembrie 2018 se va concentra pe modul în care voluntarii pot construi comunităţi solide.În 2017, tema zilei ''Volunteers Act First. Here. Everywhere.'' a reprezentat o recunoaştere a solidarităţii voluntarilor din întreaga lume, care vin în ajutor oamenilor în momentele cele mai grele, salvând vieţi şi susţinând oamenii să-şi continue viaţa, potrivit www.unv.org . Tema din 2016 a fost ''Aplauze globale - întinde o mână voluntarilor'', iar în 2015, tema ''Lumea ta se schimbă. Tu? Fii voluntar!'' a reprezentat o provocare lansată voluntarilor din întreaga lume de a se implica în implementarea obiectivelor globale, respectiv a Agendei 2030 pentru o dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 2015.Prin Rezoluţia Adunării Generale nr. 40/212 din 17 decembrie 1985, ONU a invitat guvernele din întreaga lume să marcheze anual, la 5 decembrie, Ziua internaţională a voluntarilor pentru dezvoltare economică şi socială (astăzi, Ziua internaţională a voluntarilor), potrivit www.arcgis.com. Totodată, le-a cerut să ia măsuri pentru a spori gradul de conştientizare cu privire la importanţa contribuţiei serviciului de voluntariat, stimulând astfel cât mai mulţi oameni din toate domeniile să-şi ofere serviciile lor în calitate de voluntari, atât acasă, cât şi în străinătate, scrie Agerpres.ro Programul Naţiunilor Unite pentru Voluntariat (UNV) este mandatat să susţină şi să promoveze acţiunile organizate cu prilejul Zilei internaţionale a voluntarilor la nivel mondial. UNV, pe lângă faptul că reuşeşte să mobilizeze mii de voluntari în fiecare în an, în întreaga lume, contribuie la menţinerea păcii şi dezvoltării susţinând recunoaşterea voluntarilor şi a integrării voluntariatului în programele de dezvoltare.Anul 2001 a fost proclamat de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 52/17 din 20 noiembrie 1997, drept Anul internaţional al voluntarilor (IYV), cu scopul de a promova recunoaşterea eforturilor şi a muncii depuse, facilitând crearea unei reţele de comunicare şi promovare a beneficiilor care decurg din activităţile de voluntariat. În 2001, Adunarea Generală a ONU a adoptat o serie de recomandări privind modalităţile prin care guvernele şi sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite ar putea sprijini voluntariatul şi le-a cerut difuzarea largă a acestora, notează www.un.org. Programul Naţiunilor Unite pentru Voluntariat (UNV), înfiinţat în 1970, are sediul central în oraşul german Bonn, unde îşi desfăşoară activitatea cca 150 de persoane. Aproximativ 6.500 de voluntari se află pe teren, UNV fiind reprezentată la nivel mondial. În 2015 şi 2016 au fost deschise birouri regionale în Bangkok (Asia şi regiunea Pacific), Dakar (Africa Centrală şi de Vest), Nairobi (Africa de Est şi Sud) şi Panama (America Latină şi regiunea Caraibilor) în vederea dezvoltării intervenţiilor regionale pentru a promova pacea şi dezvoltarea prin intermediul voluntariatului.